NRW: Dubai-Schokolade vergriffen – sofort tauchen ungeheuerliche Ebay-Angebote auf

Sie ist der große Hit in diesem Jahr: Dubai-Schokolade! Hast du die Leckerei aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auch schon probiert? In NRW ist sie zum Beispiel zuletzt bei Lindt in Düsseldorf zu haben gewesen oder auch in Form von Eiscreme in einem Eiscafé in Duisburg. Vor den Geschäften bildeten sich lange Schlange, jeder wollte einmal probieren, wovon gefühlt das ganze Internet schwärmt.

+++ Hier mehr dazu: Duisburg: Lange Schlangen vor Eisdiele mitten im Herbst? Das ist der Grund +++

Doch nach dem Lindt-Verkauf in Düsseldorf sind alle Tafeln weg. Oder doch nicht? Bei Ebay tauchen nun vereinzelt Exemplare auf. Doch wer auf die Preise achtet, bekommt das große Japsen.

NRW: Dubai-Schokolade – ein teurer Trend

Wer sie nicht kennt: Die Dubai-Schokolade ist eine Vollmilchschokolade mit Pistaziencreme- und Engelshaar-Füllung. Damit sind ultradünne, knusprige Teigfäden gemeint. Beim Düsseldorfer Lindt-Store waren die Tafeln zuletzt am Samstag (9. November) für 14,99 Euro zu haben. Tatsächlich konnten Kunden auch nur eine einzelne Tafel Schokolade kaufen. Auch in Köln wird die Leckerei demnächst exklusiv angeboten.

Auch interessant: NRW: Aushang an Supermarkt aufgetaucht – dahinter steckt Hype um „das pure Gold“

Lindt hatte die Tafeln auf 1.000 Exemplare limitiert und zu jedem sogar ein Echtheitszertifikat herausgegeben. Das erklärt natürlich den Stückpreis, jedoch nicht die Preise, die Käufer nun für ihre Tafeln im Internet fordern. Bei Ebay sind zuletzt einige Inserate aufgetaucht, die einfach nur noch haarsträubend sind – dennoch interessieren sich Verbraucher dafür.

NRW: Dubai-Schokolade für Hunderte Euro

Ob für 83 Euro, 120 Euro oder 155 Euro – bei Ebay finden sich mehrere der Lindt-Tafeln zu astronomischen Preisen wieder. Manch ein Anbieter geht sogar so weit, 178 Euro für das Stück verlangen zu wollen oder 250 Euro für denjenigen, der es sofort kauft. Und die Leute bieten sogar drauf! Teilweise verzeichnen die Anzeigen 1.000 Aufrufe innerhalb der letzten 24 Stunden.

Mehr Themen:

Dabei gibt es längst andere Möglichkeiten, in den Genuss der Dubai-Schokolade zu kommen. Bei verschiedenen Online-Anbietern wie Amazon gibt es sie teils auch günstiger. Ende September warb auch schon Rewe damit (>>hier mehr dazu). Und selbst das Schokoladenmuseum Köln hat nun ein Rezept zum Selbermachen geteilt. Also muss wirklich niemand Unsummen dafür ausgeben, nur um einmal probieren zu können.