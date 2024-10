Duisburg: Lange Schlangen vor Eisdiele mitten im Herbst? Das ist der Grund

Vor Lillys Eiscafé in Duisburg-Rheinhausen stehen die Gäste Schlange – trotz der nasskalten Temperaturen. Der Grund dafür ist eine neue Eissorte, die hier seit etwa sechs Wochen angeboten wird. „Dubai Magic“ lockt jeden Tag die Kunden zur Eisdiele. Mehrmals täglich muss der Bottich mit dieser Sorte Eiscreme ausgetauscht werden.

Lillys Eiscafé ist ein klassischer Familienbetrieb. Rodica Cenusa, die täglich in der Eisdiele ihrer Schwägerin arbeitet, erzählt, dass „Dubai Magic“ der neue Bestseller bei ihnen sei. „Ganze Schulklassen kommen hier an und wollten das Dubai Eis – 22 Kinder auf einmal“, berichtet die Verkäuferin. Einige Kunden kommen auch von weiter weg: aus Düsseldorf und sogar aus Köln steuern die Gäste die Eisdiele in Duisburg an. Eine Kundin erzählt dem WDR, dass sie das Eiscafé diese Woche schon dreimal besucht habe, um die beliebte Eissorte zu essen.

Ansturm in Duisburger Eisdiele – der Grund: ein Internet-Trend

Ursache für die starke von „Dubai Magic“ ist ein Internet-Trend. Die derzeit auf Instagram und Tiktok gehypte „Dubai-Schokolade“ ist Vorbild der beliebten Eissorte. Diese kommt – wie es der Name schon verrät – aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Schokolade ist mit Pistaziencreme und türkischen Teigfäden (auch Engelshaar genannt) gefüllt. So entsteht ein intensiver Geschmack sowie eine knusprige Konsistenz.

Ganz wie die Dubai-Schokolade besteht auch die Eissorte aus Vollmilchschokoladeneis. Dazu kommen Pistazienstücke und das knusprige Engelshaar.

Die Idee für die beliebte Eissorte in Lillys Eiscafé stammt nicht von irgendwo. Denn die zwei 9- und 11-jährigen Kinder der Besitzerin haben den Trend auf der Internet Plattform TikTok entdeckt und ihrer Familie begeistert davon erzählt. „Und dann haben wir gedacht: Wieso nicht?“, erinnert sich Cenusa. Die Idee entpuppte sich als voller ErfolG!

Derzeit bieten nur wenige Eisdielen in NRW Eis aus Dubai-Schokolade an. Weitere Eisdielen mit der im Trend stehenden Spezialität findet ihr in Gladbeck, Düsseldorf oder Bünde.