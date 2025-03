Bochum: Vergiss Dubai-Schokolade – DAS ist der neue Schoko-Trend

Smash Burger, Barbie-Pasta und Tiefkühl-Trauben – Food-Trends, die für offene Münder und staunende Blicke sorgen, sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. So geriet im letzten Jahr auch die Dubai-Schokolade in die Schlagzeilen! Die war nicht nur heiß begehrt, sondern auch geschmuggelt und ein wahrer TikTok-Hit.

Doch jetzt gibt es einen brandneuen Trend: Die „Angel Hair Chocolate“ aus Bochum. Kennst du die süße Tafel schon?

Bochum: Engelshaar-Schokolade „geht durch die Decke“

„In Belgien ging die Engelshaar-Schokolade super schnell bei TikTok durch die Decke“, sagt Max Ruth von der in Bochum herstellenden Confiserie Ruth gegenüber DER WESTEN. Doch der gelernte Experte, der die Schokoladenwerke in Bochum und Hattingen betreibt, war sich sicher: „Wir bekommen die Schokolade besser hin.“ Gesagt – getan.

In der rosa Schokolade steckt türkische Granatapfel- und Vanillezuckerwatte – auf Türkisch Pişmaniye genannt und auch gefriergetrocknete Himbeeren. Außerdem kommt die bekannte Pistazien-Creme in die süße Tafel.

„Wir haben darin noch die Kadayif-Teigfäden, die auch in der Dubai-Schokolade sind, eingebaut. Und das schmeckt wirklich vorzüglich!“, verrät der Bochumer lachend gegenüber DER WESTEN. So erinnerte ihn die Schokolade an die Kirmes. „Egal ob es die schokoladenüberzogenen Früchte sind oder die Zuckerwatte, die immer herausstach. Genauso schmeckt und riecht die Tafel, man wird quasi in die Kindheit versetzt.“

Die Schokolade zu gestalten und zu schichten war für den ausgebildeten Konditor keine Schwierigkeit, aber „schwierig war es, die Rohstoffe zu bekommen, denn da braucht man einen zuverlässigen Lieferanten“.

Schokolade für 14,90: Tafel kommt „sehr gut an“

Eine 150-Gramm-Tafel Angel Hair Chocolate der Confiserie Ruth kostet 14,90 Euro. Trotz des hohen Preises sei die Schokolade bereits ein Erfolg, wie Ruth gegenüber DER WESTEN stolz erklärt. „Die Schokolade kommt sehr gut an, das war wirklich schön zu sehen. Witzig war auch, dass dieser Trend eine viel jüngere Generation anspricht. Hier waren Menschen ab 14 Jahren. Das ist wirklich super!“

Klar ist: Schokolade hat absolutes Hype-Potenzial. Es bleibt also spannend, wie sich der Trend entwickelt.