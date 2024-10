Rewe kommt kaum mit dem Füllen der Regale nach – Kunden reißen sich um dieses Produkt

Ein Produkt macht derzeit vor allem jüngere Menschen ganz verrückt. In manchen Rewe-Filialen ist es erhältlich, aber immer nur für kurze Zeit.

Wer es zuhause selbst herstellen will, schaut ebenfalls häufig in die Röhre. Denn das Produkt ist momentan derart beliebt, dass sogar die einzelnen Zutaten immer wieder ausverkauft sind.

Rewe-Kunden heiß auf Dubai-Schokolade

Die Rede ist von der Dubai-Schokolade. Dabei handelt es sich um Schokolade mit Pistaziencreme-Füllung und Kadayif (Teigfäden aus der türkischen Küche, die in Deutschland auch als Engelshaar bekannt sind). Den Hype lösten mehrere Influencer in den sozialen Medien aus.

In Deutschland erhält man die Dubai-Schokolade in erster Linie online. Der Einzelhandel bietet sie noch nicht großflächig an – was sich bei der Beliebtheit der Schokolade vermutlich schon bald ändern wird.

Immerhin einige Rewe-Filialen verkaufen die Trend-Süßigkeit. Erkenntnis in jenen Filialen: Trotz des hohen Preises von rund 10 Euro pro Tafel geht die Dubai-Schokolade weg wie warme Semmeln.

Dubai-Schokolade selbst herstellen?

Unsere Kollegen von „BERLIN LIVE“ wollten die Dubai-Schokolade daher selbst produzieren. Der Versuch scheiterte jedoch bereits daran, dass die Reporterin in Berlin-Mitte in keiner Supermarkt-Filiale die wichtigste Zutat finden konnte: Pistaziencreme. Diese war überall ausverkauft. Offensichtlich hatte nicht nur die „BERLIN LIVE“-Reporterin den Plan, die leckere Süßigkeit zuhause selbst herzustellen.

Also fragte sie bei Rewe nach: Gibt es aufgrund des Hypes um die Dubai-Schokolade aktuell auch einen Engpass bei Pistaziencreme? „Im Vergleich zum Vorjahr bieten wir aktuell deutlich mehr als die doppelte Menge des Produkts in unseren Rewe-Märkten an“, erklärte eine Rewe-Sprecherin: „Wenn Kund:innen den Artikel nicht in ihrem Markt finden können, liegt das also nicht daran, dass dieser nicht weiter produziert und geliefert werden kann, sondern daran, dass die Bestände in kurzer Zeit ausverkauft werden.“

Heißt also: Einen Liefer-Engpass gibt es nicht. Grund für die leeren Regale ist einfach nur die überraschend hohe Nachfrage.

Für Nachschub wird immer wieder gesorgt. Rewe-Kunden müssen sich in manchen Fällen einfach nur ein wenig gedulden.