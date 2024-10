NRW: Aushang an Supermarkt aufgetaucht – dahinter steckt Hype um „das pure Gold“

In den sozialen Medien gibt es etliche Videos von Menschen, die in einen Schokoriegel beißen. Dabei handelt es sich aber nicht um eine gewöhnliche süße Tafel, sondern um einen mit grüner Creme gefüllten (teuren) Schokoriegel.

So brechen so manche Influencer direkt vor der Kamera die Schokolade auf und lassen sie sich schmecken. Und auch in NRW scheint der Trend angekommen zu sein – denn die Regale in den Geschäften sind oft geleert. Und inzwischen werben die Supermärkte sogar damit, dass das Produkt wieder vorrätig ist. Aber worum geht es eigentlich?

NRW: Schokolade und Pistanziencreme sorgt für Furore

Die Rede ist von der Dubai-Schokolade – auch bekannt als „das pure Gold“. Die üppigen Tafeln bestechen durch eine Füllung aus dünnen Teigfäden (auch Kadayif oder Engelshaar genannt) und einer Creme aus Pistazien. Klingt ziemlich lecker, oder? Und gesund ist die grüne Steinfrucht auch noch.

So gesund ist das jedoch auch wieder nicht. Schließlich enthält die Süßigkeit nicht nur viel Schokolade, sondern auch das Engelshaar wird in reichlich Butter oder Öl geröstet. Aber die Kalorien mal beiseite gelassen: Es schmeckt. Und angesichts der Preise von 15 bis 20 Euro pro Tafel greifen viele Menschen lieber selbst zur Pfanne.

Dubai-Schokolade: Hype-Süßigkeit lässt Supermarkt-Regale leeren

Doch für viele Probierfreudige oder Fans dürfte der Blick ins Regal enttäuschend sein – vielerorts ist die benötigte Pistaziencreme ausverkauft. Doch es gibt gute Nachrichten! Inzwischen ist die beliebte Creme wieder in vielen Supermärkten erhältlich – und wird auch beworben. So entdeckte unsere Redaktion in einem Laden in NRW ein Schild mit dem Versprechen „Pistanziencreme vorrätig“.

Ob man nun zur fertigen Schokolade greift oder selbst die Pfanne und die Zutaten in die Hand nimmt – eines kann man schon jetzt sagen: Guten Appetit und viel Spaß beim Genießen.