NRW: Als DIESE Stars plötzlich in Show platzen, rastet der ganze Saal völlig aus! „Gelacht und Geweint“

Seit Oktober 2023 sorgt das Pur-Musical „Abenteuerland“ in NRW bereits für Furore. Sechs Monate und 188 Shows wurden seither gespielt. Im Capitol Theater Düsseldorf hält eingefleischte Fans von deutschen Pop-Songs wie „Funkelperlenaugen“ oder „Ich lieb Dich“ bei den Vorstellungen kaum etwas auf den Sitzen.

Am Mittwochabend (24. April) lockte das NRW-Theater aber zu einem ganz besonderen Musicalevent ein. Denn an diesem Abend stand im Capitol Theater die „Fan Show“ an. Dazu waren auch gleich zwei ganz besondere Gäste geladen.

+++ PUR auf Schalke: Frau will Ticket für Konzert kaufen – und erfährt Bitteres! „Ein Unding“ +++

NRW-Show haut Band um

Denn plötzlich stürmten niemand Geringeres als Pur-Sänger Hartmut Engler und Keyboarder Ingo Reidl den Saal und brachten schnell die Bühne zum Beben. Und der Abend sollte schlagartig eine emotionale Wende nehmen.

Pur auf der Bühne des Capitol Theaters in Düsseldorf (NRW). Foto: Ingo Lammert

Auch der Pur-Sänger zeigte sich nach dem Auftritt sichtlich gerührt. „Was soll ich sagen? Ich bin jedes Mal total geflashed, wenn ich mir Abenteurland in Düsseldorf anschaue. Und meinen Bandkollegen geht es nicht anders.“ Dass aus ihren Tagen mal ein Musical werden würde, daran hätte die Band im Traum nicht dran gedacht. Auch für die Besucher sollte der Abend ein ganz besonderer werden.

Auch spannend: Große Aufregung in Zoo in NRW – Feuerwehr muss mit schwerem Gerät anrücken

Besucher im Wechselbad der Gefühle

Und die waren im Capitol Theater reichlich erschienen. 1100 Zuschauer feierten mit der Band – viele davon sogar im passenden Pur-Outfit. Und die sind auch einen Tag später nach der Show noch vollkommen von der Rolle.

„Danke für einen grandiosen Abend und für viele unvergessliche Momente! Es war wieder mal eine fantastische Show vom Abenteuerland- Das Musical und Pur“, ist in der Kommentarspalte zu lesen. „Der Abend war magisch und einfach Pur. Toll das Ingo und Rüdi da waren“, kann auch eine Frau ihre Freude nicht verbergen. Auch ein weiterer Zuschauer wird deutlich: „Wir haben gelacht und geweint.“