PUR auf Schalke: Frau will Ticket für Konzert kaufen – und ist bitter enttäuscht! „Ein Unding“

Es könnte DAS Konzert-Highlight im Jahr 2025 werden: Die Kult-Band PUR singt am 6. September 2025 auf Schalke! Die Arena wird rappelvoll sein, so viel steht fest. Schon Ende Februar konnten sich O2-Kunden erste Tickets sichern, seit Montag (4. März) 10 Uhr läuft der reguläre Kartenverkauf.

Doch längst nicht bei allen Fans herrscht Freude über das Mega-Event in Gelsenkirchen. Denn wer mit PUR auf Schalke das 30-jährige Jubiläum ihres Erfolgsalbums „Abenteuerland“ feiern möchte, braucht Nerven aus Stahl – und einen tiefen Geldbeutel!

PUR auf Schalke: Frau möchte Ticket für Konzert kaufen – und ist bitter enttäuscht

Auf Facebook häufen sich Jubelstürme über ergatterte Tickets. Doch es liegt leider in der Natur der Sache, dass einige Fans in die Röhre schauen. So schreibt eine Frau offen ihren Frust von der Seele, kommentiert unter dem offiziellen PUR-Account: „Ich finde es traurig, dass einige schon am Freitag (1. März) Karten kaufen konnten. Und ich rede nicht von O2-Karten! Und wir Behinderte können erst verspätet, wo es ohnehin kaum Chancen gibt.“ RUMMS!

Und dabei sei es kein Vorteil, dass man einen Schwerbehindertenausweis hätte, so die Frau weiter, die laut eigenen Angaben schon seit ihrer Jugend großer PUR-Fan sei. Ein anderer Fan pflichtet ihr bei, findet es ein No-Go, dass Rollstuhlfahrer gravierende Nachteile bei der Ticketbestellung hätten. Sie schreibt: „Menschen mit Behinderung sollten auch das Recht haben, die Plätze über die Hotline früher als der Rest zu bestellt. Es gibt bestimmt nicht viele Plätze für Rollstuhlfahrer. Ein Unding!“

Rollstuhlfahrerin hat das Nachsehen

Schon wegen des bevorzugten Ticketkaufs für O2-Kunden hatten sich im Vorfeld viele Kunden aufgeregt. So schrieb ein Fan davon, dass es „total unfair“ sei, dass O2-Kunden Vorteile hätten. Eine andere Anhängerin legt den Finger in die Wunde, redet Klartext: „Schade, dass man auf diesen Zug mit aufspringt! Man kann doch auch einen Verkaufsstart für alle machen. Die Karten werden auch so gekauft und so mancher Unmut lässt sich verhindern.“

Mehr News:

Bleibt zu hoffen und zu wünschen, dass das Konzert an sich die Fans wieder glücklicher stimmen wird. Zumindest für diejenigen, die ein Ticket ergattern konnten…