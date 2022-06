Lüdenscheid (NRW): Baby-Leiche in Keller entdeckt – der schreckliche Fund gibt Rätsel auf

In Lüdenscheid (NRW) wurde ein Neugeborenes tot aufgefunden!

Die Todesursache ist den Ermittlern der Polizei Hagen (NRW) allerdings noch vollkommen unklar.

Am Dienstag wurde im Keller eines Hauses in Lüdenscheid die Leiche eines neugeborenen Babys entdeckt. Das Mädchen wurde dort offenbar versteckt. Das gab Anlass zu dem Verdacht, dass es sich um ein Tötungsdelikt handeln könnte.

Das ist Lüdenscheid:

eine der größten Städte im Sauerland

gehört zum Märkischen Kreis

hier leben etwas über 71.000 Einwohner (Stand Dezember 2021)

als „Stadt des Lichts“ bekannt wegen der Lampen- und Leuchtenindustrie

Die Mordkommission der Polizei Hagen übernahm deshalb den Fall und nahm vorläufig die Mutter des Kindes fest. Allerdings musste sie die 43-Jährige mangels dringenden Tatverdachts wieder freilassen.

