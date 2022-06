A46 in NRW: Auto kracht gegen Lkw und überschlägt sich ++ Rettungshubschrauber im Einsatz

Horror-Unfall auf der A46 in NRW!

Am Mittwoch ist ein Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Iserlohn-Letmathe und Hagen-Elsey auf der A46 in NRW mit einem vorausfahrenden Lkw kollidiert. Die schlimme Folge: Der Pkw hat sich überschlagen, ist danach in Seitenlage auf er Fahrbahn in Richtung Hagen liegengeblieben.

A46 in NRW: Schwerer Unfall! Auto kracht gegen Lkw und überschlägt sich

Der Fahrer (48) ist dabei so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Dortmund geflogen ist.

------------------------

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

------------------------

Die Feuerwehr Iserlohn haben den schwer Verletzten zunächst mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Wrack befreit und ihn erstversorgt.

Nach dem Horror-Unfall auf der A46 in NRW ist vom Auto nur noch ein Wrack übrig. Foto: Feuerwehr Iserlohn

Fast zeitgleich ist bereits der Rettungshubschrauber 'Christoph Dortmund' auf der gesperrten Richtungsfahrbahn an der Einsatzstelle angekommen.

Ein Rettungshubschrauber nach dem Unfall auf der A46 in NRW. Foto: Feuerwehr Iserlohn

A46 in NRW: Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Unfallverletzte ist dann umgehend abtransportiert worden, wird aktuell dort behandelt. Bei dem Einsatz sind auch die Löschgruppen Bremke und der Iserlohner Heide der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt gewesen.

------------------------

Mehr News aus NRW:

------------------------

Die Ermittlungen laufen weiter. (mg)