Essen: Zwei Leichen an der Ruhr entdeckt! +++ Tote Frau ist vermisste Seniorin

Essen. Nach dem schrecklichen Fund in Essen herrscht nun bittere Gewissheit!

Am Ufer der Ruhr in Essen sind am Dienstag zwei Leichen gefunden worden. Sie wurden bei einer Suchaktion per Hubschrauber entdeckt. Nun steht fest, dass es sich bei einer der Leichen um die vermisste Seniorin handelt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Essen: Zwei Leichen an der Ruhr entdeckt

Polizei und Feuerwehr suchten am Dienstag gemeinsam nach einer 86-jährigen Frau, die im Essener Süden vermisst wurde. Dabei wurde in der Nähe des Ausflugslokals „Rote Mühle” eine Leiche im Wasser entdeckt. Im Laufe des Nachmittags kam dann die bittere Gewissheit. „Bei der toten Frau handelt es sich um die vermisste Seniorin", konnte eine Polizeisprecherin gegenüber DER WESTEN bestätigen.

Eine weitere Leiche wurde nur wenige 100 Meter entfernt vom Hubschrauber im Bereich Rüpingsweg in Essen-Überruhr-Holthausen an Land entdeckt. Dabei soll es sich um eine männliche Person handeln, die wohl schon länger dort liegt. Die Identität ist bislang noch unklar.

Essen: Am Ufer der Ruhr sind zwei Leichen gefunden worden. Die Hintergründe sind noch unklar. (Symbolfoto) Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Es gebe aber keine Hinweise auf Fremdeinwirkung und auch keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Funden. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen Zufallsfund.

Laut ersten Informationen hatte es geheißen, dass die Leichen am Baldeneysee gefunden wurden. Doch der mündet erst im späteren Verlauf in die Ruhr. (mg, cg)