NRW: 13-Jähriger wird niedergestochen – Tatverdächtiger auch erst 15 Jahre alt

Unfassbar! In Düsseldorf-Oberbilk in NRW soll ein gerade einmal 15 Jahre alter Jugendlicher einen 13-Jährigen bei einem Streit schwer verletzt haben. Wie Zeugen am Montag (5. Mai) schilderten, habe der Junge mehrfach auf sein jüngeres Gegenüber eingestochen.

+++ A2 in NRW: Massen-Crash am Stauende ++ Fahrer in brennendem Auto eingeklemmt ++ Zwei Hubschrauber im Einsatz +++

Die Polizei Düsseldorf hat den Tatverdächtigen bereits vorläufig festgenommen. Sein Opfer liegt nun mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus in NRW.

NRW: Jugendlicher (15) sticht 13-Jährigen nieder

Am Montagnachmittag soll es zwischen den zwei Jugendlichen eine Auseinandersetzung gegeben haben, die schließlich blutig eskalierte. An der Siegburger Straße im Stadtteil Oberbilk soll der 15-jährige Tatverdächtige dann auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Der erlitt mehrere Stichwunden und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht haben.

Auch aktuell: NRW: Tödliches Drama an beliebtem Badesee! Zeugen stürzen sich vergeblich ins Wasser

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, die sofort den mutmaßlichen Angreifer festnahm. Die Einsatzkräfte riegelten die Siegburger Straße ab, gaben sie allerdings mittlerweile wieder frei.

Polizei richtet Mordkommission ein

Aufgrund der Schwere der Tat hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt nun gegen den 15-Jährigen, der vorläufig festgenommen wurde. Noch sind die Hintergründe der Tat und seine Motivation vollkommen unklar.

Mehr Meldungen aus der Region:

Wie die Polizei mitteilt, dauern die Ermittlungen noch an. Man rechne erst am Dienstag (6. Juni) mit weiteren Ergebnissen. Zudem wolle man aus „ermittlungstaktischen Gründen“ keine frühzeitigen Auskünfte geben, erklären die Ermittler in Absprache mit der Staatsanwaltschaft.