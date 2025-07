Abschlussfeier in NRW eskaliert – brutale Attacke gegen Rettungssanitäter

Am Samstag (5. Juli) feierte eine Schule in der Stadthalle Troisdorf Abschlussfeier. Ein 18-Jähriger versuchte gegen Mitternacht durch einen Nebeneingang in die Halle zu kommen. Doch ein Sicherheitsmitarbeiter stellte sich ihm in den Weg und stoppte den Eindringling. Es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ging der 18-Jährige auf den 37-jährigen Sicherheitsmitarbeiter los und verletzte ihn. Ein Rettungssanitäter, der sich aufgrund eines Einsatzes in der Nähe befand, beobachtete die Szene und wollte schlichten – doch es wurde nur noch schlimmer.

18-Jährige schlagen auf Sanitäter ein

Plötzlich waren immer mehr Leute in den Streit verwickelt. Denn ein anderer 18-Jähriger wollte dem Angreifer „zur Hilfe“ eilen und Im Rahmen dieser Auseinandersetzung attackierte dann ein ebenfalls 18-Jähriger, der sich in unmittelbarer Nähe aufhielt, den ing auf den Rettungssanitäter los.

Er verpasste ihm unter anderem einem Tritt gegen den Kopf. Weitere Jugendliche und Heranwachsende kamen hinzu und machten es ihren Gleichaltrigen gleich, indem sie ebenfalls auf den 37-Jährigen und auf den am Boden liegenden 40-Jährigen mit Schlägen und Tritten einwirkten.

Als eine erste Streifenwagenbesatzung der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises eintraf, suchten die Angreifer das Weite. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 18-Jährige, der den ersten Tritt gegen den Kopf ausgeführt haben soll, gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die anderen Tatbeteiligungen der beiden 18-Jährigen und gegebenenfalls ein weiterer Tatverdächtiger werden noch gesucht. Die Ermittlungen laufen.

Polizei sucht nach Zeugen

Diese wurden am Dienstag aufgrund der Gesamtumstände von einer Mordkommission der Bonner Polizei unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Frank Schöneseiffen in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Timo Heering übernommen. Der 40-Jährige Rettungssanitäter wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er derzeit auf der Intensivstation liegt.

Die Ermittler bitten Zeugen der Auseinandersetzung, die diese möglicherweise auch mit einem Smartphone gefilmt haben, sich bei der Bonner Polizei zu melden. Sie erreichen die Beamten unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk11.bonn@polizei.nrw.de.