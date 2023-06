NRW: Tödliches Drama an beliebtem Badesee! Zeugen stürzen sich vergeblich ins Wasser

Es sollte ein sportlicher Ausflug bei bestem Wetter am Sonntag (4. Juni) in NRW werden. Doch es endete in einer tödlichen Tragödie. Am Nachmittag ist es an an einem beliebten Badesee in NRW zu einem tragischen Unglück gekommen.

Für einen Mann (49) aus Bielefeld sollte dabei jede Hilfe zu spät kommen. Augenzeugen hatten noch alles versucht, um sein Leben zu retten – doch vergeblich.

NRW: Mann verunglückt – Badegäste stürzen sich in Badesee

Informationen von DER WESTEN zufolge soll der 49-Jährige am Nachmittag an einer Wasserski-Anlage im Beckumer Tuttenbrocksee ins Wasser gefallen sein. Zeugen beobachteten, wie der Freizeitsportler versuchte, mit seinem Board wieder an Land zu kommen. Doch auf dem Weg zum Ufer passierte es.

Der Bielefelder soll plötzlich kollabiert sein und ging unter! Andere Badegäste, die den Zwischenfall beobachtet hatten, erkannten die Situation sofort. Geistesgegenwärtig stürzten sie sich in den NRW-Freizeitsee, um den 49-Jährigen aus dem Wasser zu ziehen.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für das Opfer am Tuttenbrocksee in NRW tun. Foto: Lametz / news 4 Video-Line TV

Es gelang ihnen, den Mann an Land zu bringen. Dort starteten sie sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen, bis schließlich Einsatzkräfte am Unglücksort eintrafen.

Wassersportler verstirbt an NRW-See

Verzweifelt kämpften alle Beteiligten um das Leben des Bielefelders – doch vergeblich. Ein Notarzt konnte schließlich nur noch seinen Tod feststellen. Notfallseelsorger kümmerten sich um Augenzeugen des Vorfalls, insbesondere um eine Frau, die das Todesopfer zum Badesee begleitet hatte.

Während Badegäste an einen anderen Bereich des Sees gebracht wurden, übernahm die Polizei die Ermittlungen zu den Todesumständen. Nach eigenen Angaben gehen die Beamten bislang von einem tragischen Unglücksfall aus. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern noch an.