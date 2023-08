Movie Park bei schlechtem Wetter? Besucher in Sorge – „Traut sich morgen jemand?“

Die Sommerferien dauern noch wenige Tage. Für viele Familien noch ein willkommener Anlass, nochmal schnell in den Movie Park nach Bottrop zu fahren. Aber schaut man sich den Wetterbericht der nächsten Tage so an, vergeht bei vielen wohl schnell die Lust auf einen Freizeitpark-Besuch.

Dennoch wollen einige Besucher den Weg nach Bottrop antreten – allerdings mit einem mulmigen Bauchgefühl. „Traut sich morgen jemand in den Park?“, hat jetzt ein Vater in einer offiziellen Facebook-Fan-Gruppe des Movie Park gefragt. DER WESTEN hat den Freizeitpark mit der Sorge des Besuchers konfrontiert und nachgehakt: Kommt man im Movie Park auch bei Regenwetter auf seine Kosten?

Movie Park-Besucher in Sorge: „Keinen Bock“

Schon für Mittwoch (2. August) hatte der Familienvater Tickets für sich und seine Kinder gebucht. „Wir haben leider Tickets für morgen gebucht, die Kids haben schon, aufgrund der miesen Wetterprognose, keinen Bock auf den Park“, beklagte er sich bei Facebook. „Wie sind eure Erfahrungen bei Regen und Gewitter? Gibt es ausreichend Attraktionen, die auch indoor genutzt werden kennen? Die Shows sind auch allesamt abhängig vom Wetter oder?“

+++ Movie Park: Jetzt kannst du auch deinen Hund mitbringen – Halter alarmiert! „Stress pur“ +++

Scrollt man durch die Kommentare unter dem Beitrag, so wird schnell klar: Diese Sorge teilen die anderen Besucher auf keinen Fall. „Wasserbahnen können auch bei Regen toll sein, sofern man wetterfest gekleidet ist oder Wechselsachen im Spind deponiert“, schreibt einer. Dem pflichtet auch ein anderer bei: „Wir waren heute da einfach Regenkleidung an Regenschirm und viel Spaß.“ Ein Dritter geht sogar richtig ins Detail: „Die Magie-Show ist komplett indoor. Stunt-Show könnte allerdings bei Starkregen abgesagt werden. Van Helsing fährt indoor und allgemein gibt es dort viel zu entdecken. Gibt nur die falsche Kleidung.“ Aber was sagt der Park zu der Sorge der Besucher?

Movie Park hat „speziellen Wettermonitor“

Auf Nachfrage von DER WESTEN am Donnerstagmorgen (3. August) stellt der Bottroper Park direkt klar: „Bei Regenwetter besteht natürlich die Möglichkeit, auf Indoor-Attraktionen auszuweichen.“ Dafür hat eine Sprecherin des Movie Park auch einige Vorschläge parat: „Beispiele wären das Studio 7 (in dem aktuell die Show “Sherlock Holmes – A Game of Mystery” läuft), das Roxy 4-D Kino, Time Riders oder die Indoor-Achterbahn Van Helsing’s Factory.“

Noch mehr News:

Selbst für die Outdoor-Attraktionen sei das schlechte Wetter kein totales K.O.-Kriterium: „Einige Outdoor-Attraktionen verfügen darüber hinaus über einen Indoor-Wartebereich, wie z.B. Excalibur oder The Bandit. Auch die Movie Park Studio Tour hat einen Indoor-Wartebereich und fährt größtenteils indoor, nur ein kleiner Streckenabschnitt ist outdoor.“

Darüber hinaus wartet der Park sogar mit einer Innovation auf, um Besucher direkt darüber zu informieren, ob Attraktionen wegen dem Wetter kurzfristig außer Betrieb genommen werden müssen. „Wir haben einen speziellen Wettermonitor, um Attraktionen im Falle von anrückendem Gewitter, Starkregen oder Hagel bereits vorausschauend außer Betrieb zu nehmen. Hersteller und TÜV legen hier die Grenzen, wie z.B. die Windgeschwindigkeit, fest.“