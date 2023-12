Movie Park: Bittere Kälte beim Weihnachts-Event – sie hat Folgen für Besucher

Ein Meer aus bunten Lichtern, mitreißende Weihnachtsmusik und amerikanisch-kitschige Deko. Der Movie Park hat sich bei der Gestaltung seines Weihnachts-Events „Hollywood Christmas“ nicht lumpen lassen.

Nach dem knackig-kalten Premieren-Wochenende überschütteten Besucher den Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen im Netz für das Ergebnis seiner ersten Winter-Ausgabe mit Lob. Der Movie Park stellte seine Gäste allerdings im Vorfeld darauf ein, dass gewisse Attraktionen während des Weihnachts-Events keine Selbstverständlichkeit sind.

Movie Park: „Wahnsinn, was da passiert ist“

Nur 18 Tage lagen zwischen dem Ende des Halloween-Horror-Festivals und dem Start des Weihnachtsevents im Movie Park. In der Zeit musste der Freizeitpark ein komplettes Facelift bekommen. Ein wahrer Kraftakt. Schließlich mussten kilometerweise Kabel verlegt werden, um die zahlreichen Lämpchen mit Strom zu versorgen und der komplette Park auf Weihnachten umgestaltet werden – inklusive Eislaufbahn, hunderten Weihnachtsbäumen und Co.

„Wahnsinn, was da passiert ist“, blickte Manuel Prossotowicz bei der Presse-Premiere am Donnerstag (30. November) zurück und sprach von einer regelrechten „Harakiri“-Aktion. Der Marketingleiter des Movie Park betonte, dass es sich um den ersten Aufschlag des Events handle und es in Zukunft noch mehr Potenzial gebe. Schließlich sei das Horror-Fest auch nicht mehr vergleichbar mit dem Startszenario vor über 25 Jahren. Wie viel Mühe in der Vorbereitung steckte, zeigen jedoch die Reaktionen auf das Ergebnis:

Movie Park, ihr habt euch selbst übertroffen. Ganz großes Kino.

Egal ob Deko, Shows oder Lichterglanz – es war einfach nur toll

Waren heute da und es war echt wunderschön

Kälte-Einschränkungen im Movie Park

Fans des Movie Park sollten aber wissen, dass beim neuen Weihnachtsevent nicht alle Themenbereiche geöffnet sind (mehr dazu hier). Manuel Prossotowicz teilte außerdem mit, dass bei strenger Kälte noch weitere Attraktionen geschlossen werden müssten. „Bei Minusgraden stehen gewisse Fahrgeschäfte nur eingeschränkt zur Verfügung“, erklärte der Projektleiter. Sie seien vom Hersteller aus Sicherheitsgründen nicht für Frost freigegeben.

Doch Besucher dürften dennoch auf ihre Kosten kommen. Denn beim Winter-Event stehen nicht die Achterbahnen im Fokus, sondern das Angebot drumherum. Neben zahlreichen Shows (unter anderem Weihnachts-Parade, Drohnen und Weihnachtsbaum-Show) und Eislaufbahn (mit Eisstockschießen) gibt es auch zahlreiche Angebote, bei denen Kinder voll auf ihre Kosten kommen. Gelegenheiten zum Aufwärmen gibt es zum Beispiel beim Treffen mit dem Weihnachtsmann im „Warsteiner Saloon“ oder in der Kids Cookies Factory im Marylins, wo Kinder Kekse verzieren können. Selbst bei frostigen Temperaturen kommen Besucher im Movie Park also auf ihre Kosten, sollten sich aber kleidungstechnisch doch gut rüsten. „Sneaker und kurze Socken sind weniger angebracht“, brachte es Manuel Prossotowicz auf den Punkt. Aber das kennen wir ja alle vom Weihnachtsmarkt.