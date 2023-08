Movie Park: Vorfreude getrübt – diesen Fehler solltest du nicht machen, sonst wird’s bitter

Vor allem in den Sommermonaten ist ein Besuch im Movie Park für viele ein echtes Highlight – und die Vorfreude ist groß. Damit deine Vorfreude nicht getrübt wird, solltest du einen Fehler unter keinen Umständen begehen. Er kommt dich teuer zu stehen.

Im Movie Park kann man so einiges erleben: Egal ob Achterbahn fahren, Wasserbahn fahren oder aber einen Abstecher in die legendäre Stuntshow des Parks machen. Da dürfte doch für fast jeden Freizeitpark-Freund etwas dabei sein. Doch ein Besuch im Movie Park ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Gerade Familien können sich einen Aufenthalt in dem Park nicht mal so eben locker leisten.

Movie Park: Rabatt-Coupons rechtzeitig anfordern

Die gute Nachricht: Es gibt einige Möglichkeiten, wie du Geld sparen kannst – zum Beispiel mit Rabatt-Coupons. Doch dabei solltest du eine wichtige Sache unbedingt beachten. Sie gilt nicht nur für den Movie Park, sondern auch für die vielen anderen Freizeitparks: Du solltest den oder die Coupons rechtzeitig bestellen – und am besten auch etwas Puffer einplanen.

+++Phantasialand bei schlechtem Wetter? DIESE Möglichkeiten haben Besucher+++

Sonst könnte es dir nämlich wie dieser Frau gehen: In einer Facebook-Gruppe berichtete sie davon, dass ihre Rabatt-Codes nicht rechtzeitig zum geplanten Besuchs-Termin angekommen seien. Angefordert habe sie diesen beim Knäckebrot-Hersteller Wasa. Dort erhält man aktuell mit jedem Kauf eines Produkts der Wasa Knäckebrote und der Tasty Snacks Range einen Gutschein für einen 50 Prozent Rabatt auf ein „Freizeit-Erlebnis“, wie es auf der Homepage beschrieben wird. „Ob alleine oder mit deinen Lieblingsmenschen, snack dir eine Auszeit mit Wasa! Ganz einfach teilnehmen: je nach Erlebnispartner Coupon ausschneiden und direkt vor Ort einlösen oder Kassenbon hier hochladen und Gutschein anfordern“, heißt es weiterhin auf der Webseite. Und laut des Erfahrungsberichts der Frau sollte man die Gutscheine am besten rechtzeitig anfordern.

Mehr News:

Das sagt der Movie Park

Auch, wenn es für die Freizeitpark-Liebhaberin unglücklich lief – der Movie Park kann in diesem Fall wenig ausrichten. „Wir selbst verkaufen keine 50 Prozent-Coupons für den Park und versenden diese nicht“, heißt es auf Nachfrage von DER WESTEN. So bleibt nur allen Park-Besuchern den Tipp zu geben: Fordert eure Gutscheine rechtzeitig an!