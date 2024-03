Movie Park macht es offiziell! Freizeitpark-Fans erkennen heimliche Änderung

Movie-Park-Fans scharren mit den Hufen. Am 22. März startet der Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen endlich in die Saison 2024.

Nach und nach sind bereits die ersten Neuigkeiten durchgesickert. So ist mittlerweile klar, dass Besucher zukünftig auf einige Attraktionen verzichten werden müssen (mehr dazu hier >>>). Doch es gibt auch Neueröffnungen, die so manch einen Besucher frohlocken lassen dürften (mehr hier >>>). Jetzt hat der Movie Park eine Frage beantwortet, die vielen Fans unter den Nägeln brannte.

Movie Park veröffentlicht neue Details

Welche Vorteile bieten die Dauerkarten in diesem Jahr im Movie Park? Diese Frage haben sich die Saisonpass-Inhaber seit Monaten gestellt. Denn neben freiem Eintritt sowie Rabatten im Bottroper Freizeitpark winken noch weitere Vergünstigungen – vor allem bei den Gold- (139,90 Euro) und Platinpässen (169,90 Euro). Jetzt ist klar, was du damit in 2024 alles anstellen kannst.

Wie der Webseite des Movie Parks mittlerweile zu entnehmen ist, hast du mit diesen Saisonpässen auch die Möglichkeit, die Freizeitparks der Parques-Reunidos-Gruppe bis zu fünfmal kostenlos zu besuchen. Das gilt mit bestimmten Einschränkungen für folgende Parks:

Belantis

Weltvogelpark Walsrode

Bobbejaanland

Freizeitpark Slagharen

„Irgendwie weniger geworden“

Andere Freizeitparks der Gruppe kannst du hingegen nur einmal besuchen. Dazu zählt unter anderem Mirabilandia, der Parque Warner oder das Tropical Island. Außerdem gibt auch für weitere Freizeitparks und Zoos Rabatte (zum Beispiel Fort Fun) oder einmalig freien Eintritt (Efteling).

Das Angebot begeistert viele Movie-Park-Fans. Andere vermissen jedoch bestimmte Ermäßigungen, etwa für den Wildlands Adventure Zoo in Emmen oder das Wailibi Holland. „Irgendwie weniger geworden, aber trotzdem noch okay“, fasst ein Movie-Park-Fan zusammen. Eine Ansicht, die bei dem reichhaltigen Angebot wohl viele Fans teilen dürften.