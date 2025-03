Movie Park: Jetzt wird es offensichtlich – Besucher bekommen es schwarz auf weiß

Mit seinen aufregenden Fahrgeschäften, spektakulären Shows und leckeren Köstlichkeiten sorgt der Movie Park Germany in Bottrop-Kirchhellen für unvergessliche Momente bei Groß und Klein. Doch der Park hat noch viel mehr zu bieten: Neben filmreifen Attraktionen in insgesamt sieben Themenbereichen gibt es auch Studios, in denen bekannte TV- und Kinoproduktionen entstanden sind.

Kein Wunder, dass der Freizeitpark bei seinen Gästen einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Jetzt haben 65.000 Menschen bei den renommierten „Parkscout Awards“ für den Adrenalin-Ort gestimmt. Und das hat für den Park gleich mehrere Auswirkungen.

Movie Park belegt den dritten Platz: Diese Freizeitparks liegen vor ihm

Trommelwirbel! Der Movie Park hat beim Parkscout Publikums-Award in der Kategorie „Kinderfreundlichster Freizeitpark 2024/2025“ den dritten Platz belegt – und das bei starker Konkurrenz. Nur das Legoland Deutschland in Bayern (Platz 2) und der Europa-Park in Rust (Platz 1) konnten sich laut „wa.de“ vor dem Freizeitpark in Bottrop platzieren.

+++ Movie Park teilt spektakuläre Aufnahmen zu Stunt Show – „Ganz gespannt“ +++

Doch damit nicht genug: Der Movie Park hat einen weiteren Parkscout Award gewonnen. In der Kategorie „Beste Familienachterbahn 2024/2025“ stand der Freizeitpark ganz oben auf dem Treppchen und sicherte sich den ersten Platz.

Movie Park: Freizeitpark schafft hier nicht in die Top 3

Trotz dieser großen Erfolge reichte es für den Freizeitpark aus NRW nicht ganz für die „Königsdisziplin“. Als „Bester Freizeitpark insgesamt“ wurde das Phantasialand in Brühl ausgezeichnet (>>> wir berichten). Dahinter folgen der Europa-Park und der Erlebnispark Tripsdrill, beide aus Baden-Württemberg. Auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis hat es der Park nicht unter die Top 3 geschafft. Eines ist klar: Trotz der drei Niederlagen kann sich der Park aus NRW über die Auszeichnungen freuen.

Mehr News in NRW:

Apropos Movie Park: Viele Besucher befürchten, dass sich die Eröffnung des „Lost Temple“ weiter verzögert. Jetzt spricht ein Insider Klartext. Alle wichtigen Infos gibt es HIER.