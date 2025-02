Movie Park: Insider packt aus – jetzt herrscht Gewissheit um Lost Temple

Bis die neue Saison im Movie Park startet, müssen sich Besucher noch etwas gedulden. Am 4. April wird der Park in Bottrop wieder seine Türen eröffnen. Doch können sich die Gäste in diesem Jahr auf neue Attraktionen freuen?

Ein Insider des Movie Park hat jetzt über die neue Saison ausgepackt. Und schon jetzt ist klar, dass Besucher die ein oder andere „Überraschung“ erwarten können. Aber vor allem eines interessiert viele Park-Fans jetzt brennend: wann wird „The Lost Temple“ wieder eröffnen?

Movie Park: Besucher brennt es auf der Seele

Laut Manuel Prossotwicz, Direktor Marketing & Sales und Director Brand Development, steht der Movie Park vor allem für eines: stetigen Wandel. Wie er in einem Youtube-Video von „Fun Time Arena“ berichtet, soll die Saison 2025/2026 zwar „relativ gesetzt und ruhig“ zugehen. „Aber unser Park ist immer für eine Überraschung gut“ – vor allem bei saisonalen Events wie Halloween Horror Festival und Hollywood Christmas.

Gerade Hollywood Christmas soll in diesem Jahr weiter ausgebaut werden, berichtet Prossotwicz auf der FKF Convention. Doch viele Movie-Park-Besucher müssen immer noch die Schließung von „The Lost Temple“ (DER WESTEN berichtete) verdauen, wie jetzt auch mal wieder in einer Fan-Gruppe des Parks auf Facebook deutlich wird. Und viele Besucher haben schon jetzt die üble Befürchtung, dass die Attraktion bis 2027 nicht eröffnen wird. Der Park-Direktor sorgt jetzt für Klarheit.

Insider klärt auf

Seit 2024 ist der 4-D-Simulator im Bottroper Park geschlossen. Laut den Betreibern soll „The Lost Temple“ eine „neue Storyline“ bekommen. Doch wie weit sind die Arbeiten an der Attraktion fortgeschritten? Wie Manuel Prossotwicz jetzt im Interview mit „Fun Time Arena“ offenbart, stehen die neue Storyline und Konzeption von „The Lost Temple“ bereits. „Jetzt ist die Frage der Umsetzung. Da hängen wir noch ein bisschen in der Luft“, erklärt der Movie Park-Direktor.

„Alles was notwendig ist, damit man so ein Refurbishment umsetzen kann, ist schon gelaufen“, so Prossotwicz. Jetzt warte man nur noch darauf, wann man es umsetzen kann. Der Movie Park hoffe darauf, das bereits relativ zeitnah erledigen zu können. Ab wann der Freizeitpark damit starten kann, sei aber „konzernabhängig“.