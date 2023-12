Movie Park: Sensation beim Weihnachts-Event! DAS gab es noch nie

Kitschige Weihnachts-Shows, Hunderttausende bunte Lichter und Eislaufen im Hollywood-Style. Der Movie Park hat sich bei seinem ersten Winter-Event nicht lumpen lassen.

Die ersten Besucher sind bereits in den Genuss der Premiere von „Hollywood Christmas“ geworden. Die Erwartungen der meisten wurden bislang übertroffen. Zumal der Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen extra für das Event auf Wünsche eingegangen ist, die in der Vergangenheit immer wieder aufgekommen waren.

Movie Park: Neues Ziel beim Weihnachts-Event

Ob die Zaubershow mit Christian Farla, ein persönliches Treffen mit Santa Claus oder die Drohnen-Show zum Ende des Tages: Beim Weihnachts-Event kommt die Hauptzielgruppe des Movie Parks wieder voll auf ihre Kosten. Nachdem beim Halloween-Fest vor allem Erwachsenen das Fürchten gelehrt wurde, steht „Hollywood Christmas“ wieder voll im Zeichen von Familien mit Kindern.

Wer bei all dem Trubel von Paraden und bunten Lichtern eine Auszeit braucht, ist im neuen „Marilyn’s“ bestens aufgehoben. Das ehemalige „California Café“ ist pünktlich zum neuen Winter-Event umgebaut worden. Hier können Kinder in der Weihnachtszeit Kekse verzieren, während die Eltern sich bei einem Heißgetränk aufwärmen.

Kaffee jetzt auch mit veganer Milch

Die Besucher können sich dabei nicht nur über Kaffeespezialitäten aus einer Siebträgermaschine freuen. Auch Veganer jubeln jetzt über pflanzliche Milch. „Zum ersten Mal gehen wir auch darauf jetzt ein. Wir haben dieses Mal alle Wünsche unserer Gäste notiert“, kommentiert Manuel Prossotowicz. „Ist ja auch Weihnachten“, fügt der Marketingleiter des Movie Parks mit einem Augenzwinkern an.

Neben Kaffee und Glühwein können sich die Besucher zudem über ein großes Snack-Angebot freuen. Brownies, Cheese-Cake, Bagels, Wraps oder Mac and Cheese (Maccaroni mit Käse überbacken) – wer auf amerikanische Snacks und Speisen steht, hat beim Weihnachts-Event im Movie Park also die Qual der Wahl.