Movie Park: Besucher sagen deutlich ihre Meinung – das hat jetzt Folgen

Ganzjährig ist der Movie Park in Bottrop der Freizeitpark schlechthin in der Umgebung. Ob Wasserbahnen im Sommer oder Christmas-Special im Dezember, der Park übertrifft sich Jahr für Jahr selbst, was die Saison-Highlights angeht. Aktuell fiebern die Fans des Freizeitparks vor allem auf einen Jahres-Höhepunkt hin: Halloween. Bereits Anfang September hat der Park die ersten Details zum diesjährigen Halloween-Horror-Festival enthüllt.

Dabei ist klar, dass auch in diesem Jahr ein Highlight das nächste jagt. Von einer neuen Horror-Show bis hin zu einem neuen Horror-Haus, das das „Project Ningyo“ ersetzt, wird es ab dem 28. September im Park richtig gruselig. Mehr dazu hier. Und genau dieses Mega-Event und die Resonanz der Besucher hat die Verantwortlichen jetzt zu etwas ganz Besonderem verholfen.

Movie Park: Eine Auszeichnung, die sich sehen lassen kann!

Das Halloween-Event im Movie Park schlägt jedes Jahr hohe Wellen und zieht Gruselfans weit über die Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus an. Mit erfolgreichen Folgen für den Freizeitpark selbst. „Der Worldofparks-Award 2024 wurde verliehen und dank Euch steht Movie Park Germany zum vierten Mal in Folge mit dem HALLOWEEN HORROR FESTIVAL auf dem Siegertreppchen!“, verkünden die Verantwortlichen die frohe Botschaft im Netz. Was für ein Erfolg!

+++ Movie Park verkündet nächsten Hammer – Besucher aus dem Häuschen +++

Vom 23.08. bis zum 01.09.2024 fand das Voting zum „Worldofparks-Award 2024“ statt, der bereits seit 14 Jahren einer der größten reinen Publikumspreise für Freizeiteinrichtungen in Europa ist. Hier haben die Fans des Movie Parks deutlich ihre Meinung kundgetan – mit Erfolg für den Bottroper Freizeitpark. Bereits zum vierten Mal darf sich der Bottroper Park über die Auszeichnung „Das beste Halloween-Event in einem europäischen Freizeitpark“ freuen.

„Ein riesiges Dankeschön an alle, die uns ihre Stimme dagelassen haben!“, schrieb der Park dazu. Auch der Europapark war bei dem Voting erfolgreich. Mit dem neuen Coaster „Voltron Nevera powered by Rimac“ belegte der Freizeitpark den ersten Platz in der Kategorie „Beste Neuheit in einem europäischen Freizeitpark“.