Movie Park verkündet nächsten Hammer – Besucher aus dem Häuschen

Die ersten Würfel sind gefallen. Anfang September hat der Movie Park die ersten Details zum diesjährigen Halloween-Horror-Festival enthüllt. Seitdem ist klar: Es wird eine neue Show unter dem Namen „Unhallowed – The Freak Show Straight Out of Hell” geben, die von Illusionist Christan Farla und seinem Team gestaltet wurde.

Außerdem wird es beim Halloween-Festival 2024 ein neues Horror-Haus geben, das das „Project Ningyo“ ersetzt. Die ersten Details dazu lassen aufhorchen (mehr dazu hier >>>). Die Begeisterung bei den Horror-Fans könnte kaum größer sein, da verkündet der Movie Park schon die nächste Nachricht.

Movie Park lockt mit Hammer-Angebot

„Bedrohlich wölbt sich der dunkle Himmel über die einst so glamourösen Filmkulissen. Der Gestank von Moder liegt in der Luft, verzerrte Schreie unterbrechen hin und wieder die Stille. Lange Zeit glaubte man, die Horror-Kreaturen der Kinoleinwand seien Fiktion – dabei werden sie in den HORRORWOOD STUDIOS schon bald blutige Realität!“ Mit düsteren Worte versucht der Movie Park ab dem 28. September zu seinem Halloween-Horror zu locken.

Doch nicht nur die schaurige Atmosphäre soll die Besucher überzeugen – ein spezielles Angebot soll sein Übriges hinzutun. So haut der Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen im September einen Vorverkaufsrabatt (40 Prozent) raus mit dem Hinweis: „SHHH…: Ihr müsst schnell sein, denn der Rabatt ist nur für kurze Zeit verfügbar!“

Movie-Park-Rabatt gilt nicht HIER

Der Rabatt gilt allerdings nur für die Tageskarten und nicht für die einzelnen Horror-Häuser (Mazes). Die müssen im Vorfeld einzeln mit Zeit-Slots gebucht werden und kosten extra.

Viele Movie-Park-Fans können ihr Glück kaum fassen und verabreden sich über Facebook zahlreich zu einem Besuch. Es gibt allerdings noch weitere Einschränkungen. Wie der Freizeitpark mitteilte, gilt der Rabat „nur so lange der Vorrat reicht „und nicht an folgenden Tagen: