Movie Park präsentiert neue Kulisse – Duisburger trauen ihren Augen kaum

Der Movie Park in Bottrop ist aktuell ein beliebter Ort für alle Menschen aus NRW und dem Umland. Schließlich sind Sommerferien und auch das Wetter spielt mit – ein Besuch im Movie Park ist also eine gute Möglichkeit, einen schönen Sommertag zu verbringen.

Neben verschiedenen Achterbahnen oder Karussells können Besucher im Movie Park auch eine spektakuläre Stuntshow erleben. Genau dort fiel vor allem Duisburgern jetzt aber ein Detail auf, das sogar für einen Rechtsstreit sorgen könnte.

Movie Park bedient sich bei Duisburger Café-Namen

Die Duisburger, die in den letzten Tagen im Movie Park zu Besuch waren, dürften bei der Kulisse der Stuntshow wohl genauer hingeschaut haben. Dort befindet sich neben der Polizei-Station und der Werkstatt die grün-weiße Fassade eines Cafés namens „Evergreen“.

Menschen, die guten Kaffee und selbst gebackene Kuchen und Kekse mögen, kennen das gleichnamige Lokal in der Innenstadt von Duisburg. Das „Café Evergreen“ stand vor einigen Monaten kurz vor dem Aus (hier mehr), bleibt nun aber doch bestehen – und das nicht nur im Movie Park.

Movie Park: „Es gibt nur ein Café Evergreen“

Nach dem Hinweis eines Movie-Park-Besuchers reagiert das „Café Evergreen“ auf Instagram und Facebook selbst auf die Hommage in dem Freizeitpark. „Movie Park, wir haben da eine Frage. Warum fragt ihr uns nicht einfach? Spaß beiseite… Entweder gibt es jetzt lebenslang freien Eintritt für uns oder Anwalt regelt. Oder ihr schickt uns mal Spongebob vorbei, wäre auch okay. Peace and Love“, schreiben die Betreiber.

Wie ernst diese Worte gemeint sind und ob das Café Evergreen wirklich rechtliche Schritte gegen den Movie Park einleiten möchte, ist aktuell unklar. Für die Duisburger ist aber klar: „Es gibt nur ein Café Evergreen & das ist definitiv in Duisburg! YO“, wie es ein Facebook-Nutzer schreibt. Eine andere scherzt: „Keine Panik, ist nur Deko bei der Stuntshow, kann man nicht betreten. Ihr bleibt also die einzig Wahren.“ Der Movie Park selbst hat sich nicht öffentlich zu der Ansage des Lokals geäußert.