Horror-Fest im Movie Park rückt näher – Halloween-Fans staunen nicht schlecht

„Das blutrünstigste Comeback des Jahres rückt näher!“, versucht der Movie Park die Horror-Fans bereits auf die Rückkehr DER Veranstaltung des Jahres einzustimmen. Das Halloween Horror-Fest startet dieses Jahr bereits Ende September.

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Beginn – genau die richtige Zeit, um ein paar Ankündigungen zu machen. Den Movie Park Fans läuft es bereits kalt den Rücken runter.

Halloween Horror Festival im Movie Park startet am 28. September

„Bevor sich der Schleier der Dunkelheit zum diesjährigen Halloween Horror Festival an insgesamt 24 Tagen zwischen dem 28. September und 10. November über das Studiogelände senkt, gewähren wir Euch einen ersten Blick in das diabolische Drehbuch“, macht es der Park in Bottrop wieder spannend.

So wird in nur wenigen Wochen eine neue Horror-Show prämieren. Die „Unhallowed – The Freak Show Straight Out of Hell” mit Illusionist Christan Farla und seinem Team dürfte dem ein oder andren Besucher einen ziemlichen Schrecken einladen. Im Studio 7 verspricht der Künstler, Albträume wahr werden zu lassen.

Teil der Show sind neben einem Schwertschlucker und Feuerspucker zudem ein Kontorsionist – auch Schlangenmensch genannt. Das Thema wird der Kampf um die Seele einer jungen Frau sein. Die Kontrahenten: ein Priester und ein Dämon aus der Unterwelt.

Halloween Horror Festival im Movie Park: Neue Horror-Maze

Neu ist auch der diesjährige Halloween-Blockbuster im Roxy 4-D Kino: „The Conjuring“. Besonders gespannt dürften die Besucher allerdings auf ein völlig neues Horrorhaus sein, dass im Studio 1 auf sie wartet. Das Thema hier soll sich an das diesjährige Motto „Stay Quiet, Stay Alive“ anpassen. Die Horror-Maze soll sogar noch größer werden als „Project Ningyo“, die dafür abgebaut wurde. Der Movie Park spricht von „Europas größtem Indoor-Horrorhaus“.

Darüber hinaus hüllt sich der Freizeitpark allerdings noch in Schweigen. „Was es damit auf sich hat, erfahrt Ihr in den kommenden Tagen.“