Movie Park enthüllt zwei neue Halloween-Attraktionen – Besuchern bleibt nur noch diese eine Frage

Es ist Jahr für Jahr DAS Highlight im Movie Park! Im Herbst verschreibt sich der Park komplett der Grusel-Saison und stellt ein schaurig-schönes Halloween-Programm auf die Beine.

In diesem Jahr verwandelt sich der Movie Park vom 30. September bis zum 12. November in ein Horror-Spektakel. Dabei stehen auch zwei ganz neue Attraktionen auf der Liste. Doch eine Frage interessiert die Besucher dabei ganz brennend.

Movie Park: Neue Halloween-Mazes

Die Highlights des Horror-Festivals im Movie Park sind stets die „Horrorhäuser“ bzw. „Mazes“. Da gibt es 2023 erstmals das so genannte „Murder Museum – The Art of Killing“. Hier kommen True Crime Fans auf ihre Kosten – des Design ist angelehnt an die Taten mehrerer berühmter Serienkiller aus der US-Geschichte.

Auch das „Final Stop“ ist neu im Movie Park. Das Setting: Eine verlassene U-Bahn-Station in Los Angeles. Wer Platzangst hat, sollte vorsichtig sein. Schließlich müssen Besucher hier durch düstere Tunnel kriechen und aus einem unterirdischen Labyrinth entfliehen, wie Projektleiter Manuel Prossotowicz erklärt.

Wie sieht es mit dem Eintritt aus?

Doch ein Thema, dass Besucher immer brennend interessiert, ist natürlich das des Eintritts. Bereits 2022 gab es dabei heftige Diskussionen, als es darum ging, dass der Eintritt für die Horrorhäuser nicht im normalen Park-Eintritt inbegriffen war – und man somit für jede Attraktion draufzahlen musste.

Das ist auch weiterhin der Fall – doch es gibt noch eine ganz andere relevante Eintrittsfrage. „Wir haben uns zum ersten Mal Platin-Pässe gekauft“, schreibt ein Nutzer in einer Movie-Park-Fangruppe auf Facebook, „und wollten mal fragen ob man an diesen Halloween Tagen dann auch mit den Platin-Pässen freien Eintritt hat oder ob man an diesen Tagen extra ein Eintrittsticket kaufen muss?“

Eine berechtigte Frage. Schließlich sind derartige Sonderaktionen nicht immer in Abo-Tickets mit inbegriffen. Doch die anderen Fans nehmen ihm schnell seine Sorgen: „Du hast freien Eintritt zu Halloween und auch zum Christmas Event.“ Na, dann kann ja nichts mehr schief gehen.