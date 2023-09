Movie Park verkündet erlösende Nachricht – das Warten hat ein Ende

Der Movie Park hat in den vergangenen Wochen für große Aufregung unter den Besuchern gesorgt. Erst verkündete der Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen, dass es erstmalig eine Winter-Saison geben wird (mehr dazu hier). Kleiner Wermutstropfen in dem Zusammenhang: Der Movie Park hob im Zuge der Saison-Verlängerung die Preise für die Jahrespässe an. Wie du jetzt noch sparen kannst, erfährst du hier >>>

Kurze Zeit nach der Winter-Freude enthüllte der Movie Park, dass es beim diesjährigen „Halloween Horror Festival“ gleich zwei neue Attraktionen geben wird. Und auch im laufenden Betrieb haben die Fans des Freizeitparks im Ruhrgebiet Grund zum Jubeln.

Movie Park mit erlösender Nachricht

In den sozialen Netzwerken wuchs zuletzt die Ungeduld. Movie-Park-Fans fragten sich, wann der Freifall-Turm („The High Fall“) endlich wieder eröffnet wird. Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte eine Sprecherin des Bottroper Freizeitparks am Donnerstag (31. August) mit: „The High Fall hat heute wieder seinen Betrieb aufgenommen. Die Wiederinbetriebnahme hat sich leider aufgrund von Lieferengpässen bei einem benötigten Bauteil verzögert.“

Somit seien Ende August von den über 40 Attraktionen und Shows nur noch drei Fahrgeschäfte nicht verfügbar: „Es handelt sich jedoch um keine Hauptattraktionen“, beruhigt die Movie-Park-Sprecherin und nennt die Gründe.

Fans fiebern Halloween entgegen

So werde etwa „The Lost Temple“ für das Halloween-Special umthematisiert. Hier erwartet dich bald das Horrorhaus „The Curse of Chupacabra“. Die Horror-Wochen beginnen am 30. September. Tickets für die Horror-Häuser können sich die Fans ab Mitte September sichern (mehr Infos hier).

Zu den beiden anderen aktuell nicht verfügbaren Attraktionen „Splat-O-Sphere“ und „NYC Transformer“ ließ die Movie-Park-Sprecherin durchblicken, dass der Freizeitpark auf die Lieferung spezieller Ersatzteile sowie verbindliche Lieferdaten warte. Ihr Versprechen: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die beiden noch geschlossenen Attraktionen wieder in Betrieb zu nehmen.“