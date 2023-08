Movie Park: „Ausgelutscht!“ Fan schießt gegen Attraktion – DAMIT hat er nicht gerechnet

Viele Movie-Park-Fans können es kaum mehr bis zum 30. September abwarten. Dann endlich startet eines der alljährlichen Highlights im Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen: das Halloween Horror Festival! Dieses Jahr feiert das Horror-Festival im Movie Park sein 25-jähriges Jubiläum – und sollte dabei den ein oder anderen Besucher schon im Vorfeld überraschen.

Erst am Mittwoch (23. August) hatte sich einer bei Facebook kritisch zu einer der Attraktionen geäußert – und musste nur einen Tag später zurückrudern.

Movie Park: Fan klagt über „ausgelutschte“ Attraktion

Der Movie Park lässt sich ständig etwas Neues ausdenken. Erst in diesem Jahr verkündete der Freizeitpark ein neues Highlight für den Winter (mehr hier). Und auch bestehende Attraktionen werden immer wieder überarbeitet. In einer Facebook-Gruppe forderte ein Fan genau das für eine der Attraktionen beim anstehenden Halloween-Festival: „Finde, das Hostel könnte mal ausgetauscht werden. Das ist leider zu ‚ausgelutscht‘ da könnte mal was Neues her.“

Womit der Besucher sicher nicht gerechnet hätte: Nur einen Tag später verkündete der Movie Park, dass genau diese „Hostel“-Maze, wie die Attraktionen des Horror-Festivals genannt werden, einem True Crime Horrorhaus weichen werde. Das „Murder Museum – The Art of Killing“ sei angelehnt an grausame Taten berühmt-berüchtigter amerikanischer Serienmörder. Als das herauskommt, hellt sich die Miene des kritischen Fans deutlich auf. Sein Kommentar: „Richtig cool.“

Ab dem 30. September wird es gruselig im Movie Park. Foto: Movie Park Germany

Zwei neue Attraktionen bei „Horror-Festival“ im Movie-Park

Neben dem True-Crime-Horrorhaus können sich die Fans noch auf eine weitere neue Horror-Maze freuen: dem „Final Stop“. Hier können sich die Besucher nach Angaben des Movie Parks auf dunkle Geheimnisse in einer verlassenen Metro-Station in Los Angeles gefasst machen. „Unsere Gäste müssen nicht nur Tunnel durchkriechen oder einem unterirdischen Labyrinth entkommen – auch das Spiel zwischen Licht und Dunkelheit stellt ihren Mut auf die Probe“, sagt Halloween-Projektleiter Manuel Prossotowicz.

Um die jeweiligen Horror-Häuser zu besuchen, müssen die Gäste zusätzlich zum Tagesticket online noch zeitlich gebundene Tickets kaufen. Diese gibt es ab Mitte September ausschließlich hier.