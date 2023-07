Movie Park: Vergünstigter Eintritt via Code-Wort – SO kannst du mächtig sparen

Der Movie Park Germany gehört in den Sommerferien zu einem der beliebtesten Ausflugsziele für Familien in NRW. Kostümierte Comic-Helden (Paw Patrol, SpongeBob und Co.) zum Anfassen für Kinder und zahlreiche Achterbahnen und Fahrgeschäfte für Adrenalin-Junkies: Im Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen kommen von klein bis groß alle auf ihre Kosten.

Apropos Kosten: In Zeiten der immens gestiegenen Lebenserhaltungskosten müssen viele Menschen ihre Ausgaben im Blick behalten. Nicht für jeden ist da der Eintritt im Movie Park noch drin. Doch es gibt Wege, wie du deutlich günstiger in den Freizeitpark im Ruhrgebiet kommst – und das ganz legal.

Movie Park: So kommst du günstiger hinein

56,90 Euro für Besucher ab 12 Jahren und 51,90 Euro für Kinder im Alter von 51,90 Euro. Kurzentschlossene, die kein Recht auf einen ermäßigten Eintritt haben (ab 65 Jahren, Schwangere und Menschen mit Behinderungen), müssen an der Tageskasse des Movie Parks für eine Eintrittskarte tief in die Tasche greifen.

Doch Sparfüchse aufgepasst! Wer seinen Besuch im Freizeitpark frühzeitig plant, kann ordentlich sparen. Denn online bekommst du die Tageskarte selbst in den Sommerferien für etwas mehr als 40 Euro – an ausgewählten Tagen sogar für 29,90 Euro! Der Haken: Du musst dich im Vorfeld auf einen bestimmten Tag festlegen. Doch es gibt auch noch einen anderen Weg.

Mit diesem Code-Wort kannst du sparen

So gibt es in den Sommerferien bei einigen Kooperationspartnern spezielle Deals. So bieten etwa Radiosender der FUNKE Mediengruppe über die Aktion „Radiosparbox“ zwei Eintrittskarten zum Preis von einer an (hier geht es beispielsweise zum Angebot von „Radio Essen“). Allerdings musst du dich auch hier allerdings für einen Tag entscheiden.

Anders sieht es aus bei flexiblen Rabatt-Codes, die von Zeit zu Zeit über Rabatt-Seiten im Netz angeboten werden. So kannst du beispielsweise über „My Dealz“ bis zum 31. Juli 2023 mit dem Rabatt-Code „MOVIE30“ bis zu 30 Prozent Rabatt auf den Normalpreis bekommen. Den Code musste du einfach beim Bestellvorgang im Netz eingeben. Noch günstiger kommen übrigens Feuerwehr-Leute in den Movie Park. Mit dem Code „FEUERWEHR“ müssen sie nur 23,90 Euro hinlegen.