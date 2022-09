Movie Park: Besucher kann neues Angebot nicht fassen – „Ist das schon Abzocke?“

Es herrscht mal wieder dicke Luft im Movie Park! Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Freizeitpark im kommenden Jahr ordentlich die Eintrittspreise erhöhen wird (Hier gehts zum Artikel).

Doch nun stößt eine neue Entdeckung einem Fan des Movie Parks übel auf. Er macht seiner Wut gehörig Luft.

Movie Park: Besucher schimpft – „Ist das schon Abzocke?“

„Ist das schon Abzocke?“, das ist die Frage eines Movie-Park-Besuchers, die er in einer Gruppe für Fans des Bottroper Freizeitparks stellte. Was ihm so übel aufstößt? Wieder mal dreht sich die Kritik im Netz um die Saisonpässe.

Doch nur indirekt hat sein Aufruf etwas mit den nahenden Preiserhöhungen zu tun: „An alle die Info und zugleich Warnung, welche vorhaben, sich ihre Saisonpässe zu verlängern/upzugraden, wartet bis zum letzten Saisontag damit“, leitet er seine Hiobsbotschaft ein. „Denn sämtliche noch ungenutzten Vorteile (Efteling Eintritt, gratis Donut/Kaffee im Movie Park) entfallen ersatzlos, da die bestehenden Kartendaten auf die neue Karte überschrieben werden und die alte Karte (in der Regel) eingezogen wird.“

Das Problem an der ganzen Sache sei, dass Besucher dadurch nicht die „neuen Prozente“ bei den Rabatten erhalten würden, „sondern die alten der Vorgängerkarte.“ Als Exempel führt der kritische Besucher ein Upgrade vom Gold- auf den Platin-Saisonpass an: „Im Fall z.B. Gold auf Platin gibt es also dann nicht 25%, sondern nur 20%. Also kurzum gesagt: alte Karte bleibt bestehen, obwohl ihr die neue habt, nur fallen die Vorteile der Partnerparks, welche auf der alten Karte noch sind, weg.“

Movie Park: Kritik sorgt im Netz für Diskussionen

Seinen Beitrag schließt der verärgerte Besucher mit folgendem Hinweis: „Man verliert also bereits gezahlte Vorteile, wenn man jetzt schon upgradet, also warum sollte man das dann schon tun, bzw, warum wird es schon angeboten, wenn das System noch nicht ausgereift ist?“

Doch statt auf Facebook auf Zustimmung zu treffen, sind die anderen Movie-Park-Fans in dieser Hinsicht scheinbar ganz anderer Meinung. „Darum verlängert man immer so spät wie möglich“, sagt etwa ein Nutzer. Ein anderer findet: „Das ist doch meiner Meinung nach komplett logisch. Ab dem Upgrade hast du keine Karte mehr für 2022 sondern für 2023, damit gelten auch die Boni der 2023er Karte.“

Nächste Hiobsbotschaft vom Movie Park! (Symbolbild) Foto: Martin Möller /Funke Foto Services

Den letzten Kritikpunkt lässt der verärgerte Movie-Park-Fan aber nicht auf sich sitzen: „Dann dürfte ich aber auch nicht mit der 2023er noch 2022 in den Park, weil ist ja noch nicht 2023. Deswegen ja die Frage, was ist der Vorteil wenn man jetzt schon upgradet?“, fragt er prompt zurück.

Movie Park: Vorm Besuch sollten sich Karten-Inhaber gut informieren

„So ganz kann ich die Aussage nicht nachvollziehen. Habe bereits das Upgrade von Gold auf Platin gemacht. Also Gold 2022 auf Platin 2022/2023. Wurde am Freitag gemacht (9. September). Ich war heute auch schon wieder im Park und ich habe meine 25% bekommen. Die anderen Vorteile die für mich interessant waren, hatte ich für mich genutzt“, berichtet wiederum ein anderer Besucher auf Facebook.

„Selbst das kostenlose Ticket konnte ich übernehmen. Für die neuen Karten gibt es jetzt direkt die Freikarten dabei. Vielleicht ist bei dir auch ein Fehler beim Ausstellen der neuen Karte entstanden. Muss sich doch klären lassen.“

Scheinbar gibt es große Verunsicherungen bei den Saisonpass-Besitzern! Wer also derzeit überlegt, sein Dauer-Ticket beim Movie Park zu verlängern oder sogar einen höheren Tarif zu kaufen, sollte sich besser gut informieren und eher einmal zu viel, als zu wenig beim Service nachfragen. (lim)

Das hat es noch nie gegeben im Movie Park

Es gibt aber auch Grund zum Jubeln für Movie-Park-Fans. DAS hat es im Bottroper Freizeitpark noch nie gegeben >>>