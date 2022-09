Movie Park bietet neue Attraktion: Doch DAMIT rechnen Besucher nicht – „Ganz neues Level“

Bis Halloween ist noch über einen Monat hin, doch im Movie Park in Bottrop-Kirchhellen spukt es schon jetzt. Seit dem 23. September ist aus dem „Hollywood in Germany“ wieder die „Horrorwood Studios“ geworden.

Und es gibt ein neues, gruseliges Highlight im Movie Park zu bestaunen: das Horror-Haus „Hell House“. Einige wagemutige Besucher haben sich bereits reingetraut, doch der Weg dahin war für viele schon ein Abenteuer.

Movie Park: Schon vor dem „Hell House“ – Große Überraschung

Bereits zum 24. Mal findet das Halloween-Spektakel in dem Freizeitpark statt. Rund 270 Monster wollen Besuchern das Gruseln lehren. Eine besondere Herausforderung ist das neue Horror-Haus „Hell House“. Hier sollen sich selbst Hartgesottene am besten vor Angst fast ins Höschen machen. Doch der Gruselspaß beginnt schon vor dem Erreichen.

Besucher erreichen das Hell House im Movie Park nur mit dem Bus. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Alleine und zu Fuß ist das sogenannte „Hell House“ kaum zu erreichen – nur ausgewählte Tour Guides kennen den Weg und wissen, wo es sich auf dem riesigen Studiogelände befindet“, heißt es auf der Homepage des Vergnügungsparks. Was das bedeutet, haben einige Besucher bereits auf Facebook verraten. „Während der Busfahrt zum Hellhouse muss man Augenmasken tragen.“

Movie Park: Besucher begeistert von neuer Attraktion

Schließlich gehört das „Hell House“ zu den Lost Places und ist damit streng geheim. Ein Mann schätzt die Fahrtzeit auf ungefähr fünf Minuten ein. Doch was folgt dann? „Wer einmal in den Bus der Lost Place Explorer Tour einsteigt, begibt sich an einen seelenlosen Ort, an dem der Teufel direkt hinter den Wänden lauert…“, so die Ankündigung des Freizeitparks.

„Hell House ganz neues Level vom Movie Park. 10 von 10 Sternen“, meint einer der ersten Todesmutigen. Für ihn hat sich der Eintritt für zwölf Euro definitiv gelohnt. Zudem durfte er die Augenmaske als Erinnerung mit nach Hause nehmen.