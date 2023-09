Movie Park Halloween Horror Festival: So billig kommst du nie wieder rein!

Wochenlang haben Movie-Park-Fans diesem Moment entgegengefiebert. Jetzt endlich können sie buchen! Gemeint sind die Tickets für das Halloween Horror Festival und insbesondere für die Horrorhäuser (Maze).

Doch beim Auswählen der Tickets kommt manch einem Fan des Movie Parks schon vorzeitig das Gruseln. Denn je nach Besuchstag sind die regulären Eintrittspreise gesalzen. Und dann kommen die Zuschläge für die Horror-Häuser noch oben drauf. Schnell sind für eine Familie mehrere Hundert Euro fällig.

Doch das muss nicht sein. Denn jetzt ist ein Angebot aufgetaucht, bei dem man wohl durchaus behaupten kann: So billig kommst du nie wieder zum Halloween Horror Festival im Movie-Park Bottrop-Kirchhellen. Die Ersparnis ist allerdings nicht an jedem Tag gleich hoch. Und es ist auch nicht für jeden Fan des Movie Parks ohne Weiteres möglich, das Rabatt-Angebot zu nutzen. Wir nehmen es mal genauer unter die Lupe.

Movie Park: Rabatt-Tickets bei Aldi Süd

Die Stunde des Grauens schlägt dieses Jahr noch lauter und unheimlicher als zuvor. Denn das Halloween Horror Festival im Movie Park Germany feiert seinen 25. Geburtstag! Den Rabatt für das apokalyptische Event gibt es dort, wo man es vielleicht nicht sofort vermuten würde: beim Discounter! Konkret: Bei Aldi Süd. 36,90 Euro kostet dort ein Aktionsgutschein für ein rabattiertes Ticket. „Statt 56,90 Euro“ heißt es direkt daneben im Prospekt von Aldi Süd. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.

Tatsächlich kostet der reguläre Eintritt zum Halloween Horror-Festival im Movie Park an einzelnen Tagen 56,90 Euro. Dann beschert das Aldi-Ticket den Grusel-Fans satte 20 Euro Rabatt pro Person. An anderen Tagen fällt der reguläre Eintritt jedoch geringer (zwischen 29,90 und 44,90 Euro) aus – und somit auch die Ersparnis. Andersherum ist aber im Aldi-Ticket auch schon der Eintritt für die Madhouse-Show inbegriffen, der regulär 8 Euro beträgt. Und auch beim Hinzubuchen der Horror-Häuser lässt sich mit dem Discounter-Angebot sparen.

So sehr es sich auch lohnt, den Rabatt für das Halloween Horror-Festival im Movie Park zu nutzen, so kniffelig kann das für den einen oder anderen werden. Denn zum einen gibt es die Aktionsgutscheine nur bei Aldi Süd, also in Filialen in der südlichen Hälfte des Ruhrgebiets. Zum anderen müssen sich Grusel-Fans noch ein bisschen gedulden. Denn die Aldi-Aktion läuft erst von Montag, 25. September, bis Samstag, 7. Oktober.