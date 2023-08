Movie Park: Kosten für Winter-Premiere enthüllt – so sparst du dir den Eintritt

Jedes Jahr lässt sich der Movie Park für seine Besucher etwas Neues einfallen. Besonders beliebt ist das Halloween Horror Festival, aber jetzt kommt ein weiteres Event hinzu. Denn Ende 2023 feiert das „Movie Park’s Hollywood Christmas“ Premiere in Bottrop-Kirchhellen.

Erst vor Kurzem hat der Movie Park das neue Highlight angekündigt, nun gibt es erste Details. Worauf können sich die Besucher freuen, wann findet das Winter-Spezial statt und was gilt es zu beachten? All diese Fragen beantworten wir dir hier.

Movie Park verrät Einzelheiten zu Winter-Premiere

Der Movie Park hat sich viel vorgenommen. „Eine neue Winter-Show mit Illusionist Christian Farla, eine große Christmas Tree Celebration, Meet Santa Wish Station, winterliche Version der Parade, Eislauffläche, Lichter-Show und vier weihnachtlich gestaltete Themenbereiche mit einigen Extras warten ab Dezember auf die Besucher. Vom 1. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024 schafft Movie Park an 24 ausgewählten Tagen ein festliches, amerikanisches Weihnachtsprogramm

„Ein Winter-Event im Movie Park stand schon lange auf dem Wunschzettel unserer Gäste. Jetzt können sie bei uns in ihren eigenen Weihnachtsfilm eintauchen!“, sagt Geschäftsführer Thorsten Backhaus. „Wir freuen uns auf ein ‚Big American Christmas‘, das nicht nur leuchtend-bunt, sondern vor allem unterhaltsam wird. Der Winter-Drehplan steht, die Planungen hinter den Kulissen laufen bereits jetzt.“

DAS sollten Besucher wissen

Noch scheint draußen die Sonne und die Temperaturen kratzen wieder an der 30-Mark-Grenze, also willst du an ein Winter-Event im Movie Park noch gar nicht denken? Verständlich, allerdings gibt es gute Gründe, warum du es dennoch tun solltest. Denn wer sich bei einem Besuch im Freizeitpark jetzt schon ein undatiertes Early-Bird-Ticket sichert, der spart ordentlich Geld. Zum Preis von 24,90 Euro ist das Ticket erhältlich. Die datierten Tickets für das Event gibt es im Webshop des Parks.

Für Saisonpass-Inhaber ist der Eintritt sogar frei, allerdings nur unter einer Bedingung: Der Saisonpass muss für 2024 verlängert werden. Die diesjährigen Winter-Eventtage werden also automatisch bei einer Passverlängerung der Kategorien Silber, Gold und Platin inkludiert (Bronze ausgenommen). Die neuen Saisonpass-Preise werden ab dem 15. August auf der Website des Parks veröffentlicht. Mit diesem Stichtag können auch neue Pässe erworben und bestehende verlängert werden.

Zudem lockt der Freizeitpark mit einer Rabatt-Aktion. Alle, die ihren Pass aus der Saison 2023 nicht verlängern oder einen Saisonpass Bronze besitzen, können am gewünschten Besuchstag im Dezember / Januar direkt an der Kasse ein persönliches Ticket zum Sonderpreis von nur 12,90 € erwerben.