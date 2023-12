Mettingen (NRW): Frau findet tote Nachbarin – Polizei mit grausamem Verdacht

In Mettingen (NRW) hat eine aufmerksame Nachbarin am Dienstagabend (19. Dezember) eine schreckliche Entdeckung gemacht! Weil sie eine Bewohnerin aus der Nachbar-Wohnung schon seit mehreren Tagen nicht mehr angetroffen hatte, begab sie sich aus Sorge um die 62-jährige Frau nach nebenan. Dort fand sie ihre Nachbarin tot vor.

Wie die Staatsanwaltschaft Münster in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Polizei bekannt gibt, steht nun ein grausamer Verdacht im Raum. Denn eine Obduktion brachte am Mittwoch (20. Dezember) die erschreckende Gewissheit: An der Leiche konnten Spuren körperlicher Gewalt festgestellt werden, weshalb derzeit vieles auf ein Tötungsdelikt hindeute.

Mehr Informationen in Kürze