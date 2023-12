Duisburg: Feuer in Mehrfamilienhaus ausgebrochen – ein Bewohner in Lebensgefahr!

In Duisburg Meiderich/Beeck ist Dienstagnacht (19. Dezember) ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Aktuell befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei vor Ort. Noch ist unklar, was den Brand ausgelöst haben mag.

Sicher ist jedoch, dass sich mindestens ein Bewohner noch in der brennenden Wohnung befand, als die Feuerwehrleute eintrafen. Er kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Wie schlimm es um ihn steht, konnte die Polizei am Abend noch nicht sagen. Doch laut DER WESTEN-Informationen steht womöglich sein Leben auf dem Spiel.

Duisburg: Feuer wütet in Wohnung

Die Feuerwehr Duisburg ist seit 21.40 Uhr im Einsatz an der Gartsträucherstraße im Stadteil Meiderich/Beeck. Dort ist im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Eine Wohnung brennt dort zurzeit noch immer.

Die Flammen waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte deutlich zu sehen. Zahlreiche Kräfte sind auch jetzt noch mit den Löscharbeiten beschäftigt, wie ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN berichtet.

Feuerwehr-Einsatz in Duisburg! Foto: Justin Brosch

Mindestens ein Verletzter

Laut DER WESTEN-Informationen sollte sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr noch eine Person in der betroffenen Wohnung befunden haben. Die Einsatzkräfte leiteten eine Menschenrettung ein und sollen eine bereits leblose Person in der Wohnung gefunden haben.

Diese soll reanimiert worden und in einem Rettungswagen ins nächste Krankenhaus gebracht worden sein. Diese Informationen konnte uns der Polizeisprecher so kurz nach dem Einsatzbeginn noch nicht bestätigen. Die Kollegen seien noch am Anfang der Ermittlungen. Doch sei mindestens eine Person mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Ermittlungen dauern an.