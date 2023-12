Schockfund in NRW: Frauenleiche in Plastiktonne aufbewahrt – Polizei jagt weiter IHN

Grausamer Fund in NRW! Bei einem vermeintlichen Routineeinsatz im Düsseldorfer Stadtteil Flingern-Süd wurde die Polizei am Dienstag (5. Dezember) wegen „Hausfriedensbruch“ zu einem Mehrfamilienhaus an der Langerstraße gerufen.

Bei der Durchsuchung der NRW-Wohnung eines 58-Jährigen nahmen die Ermittler auch den Balkon unter die Lupe. Als sie den Deckel einer verschlossenen Plastiktonne öffneten, traf sie der Schock! Darin lag eine Frauenleiche, die bereits stark verwest war.

+++ Köln: Polizei schießt brutalen Räuber nieder – sie verfolgten ihn durch die ganze Stadt +++

Grusel-Fund auf NRW-Balkon!

Bei der Toten soll es sich um eine 36-jährige Frau aus Bulgarien handeln. In einer luftdicht verschlossenen Tonne könnte sie wochenlang auf dem Balkon aufbewahrt worden sein, bis die Ermittler sie bei einem vermeintlichen Routineeinsatz am Dienstag entdeckten. Die Leiche wurde bereits obduziert. Dabei wurden Hinweise auf Gewalteinwirkung festgestellt.

Diese Themen aus NRW könnten dich außerdem interessieren:

Zu ihrer Identität ist noch nicht viel bekannt. Die 36-Jährige und der 58-jährigen Mieter, der in der Wohnung gemeldet war, sollen dem Drogenmilieu angehören. Die beiden sollen ein Paar gewesen sein. Den Mann konnten die Polizisten bei ihrem Einsatz nicht in der Wohnung in Düsseldorf Flingern-Süd feststellen. Von ihm fehlt seit dem Grusel-Fund jede Spur.

Polizei steht vor großem Rätsel

Wie kam die 36-Jährige um’s Leben? Warum musste sie sterben? Und wie lange lag sie bereits in der verschlossenen Plastiktonne? Diesen Fragen gehen derzeit die Ermittler nach. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Außerdem interessant: Explosion in Eschweiler: Vater und Sohn stehen vor Gericht – wegen 13-fachem versuchten Mord!

Mit Stand von Freitag (15. Dezember) wird weiterhin nach dem 58-Jährigen gefahndet. Laut einer gemeinsamen Mitteilung von Donnerstag (14. Dezember) der Polizei und Staatsanwaltschaft soll der Gesuchte Bezüge zur Region Hannover haben, weshalb vor allem im Raum der niedersächsischen Stadt nach möglichen Zeugen gesucht wird. Gegen den 58-Jähirgen liegt ein Untersuchungshaftbefehl wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts vor. Die Ermittlungen dauern an.