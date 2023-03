Mega-Streik legt NRW lahm! Chaos auf Autobahnen befürchtet – HIER wird es besonders schlimm

Am Montag, den 27. März, steht ganz NRW still. Busse, Bahnen und Züge fahren wegen des Mega-Streiks der Verdi und EVG nicht. Wer kein Auto hat oder eine Fahrgemeinschaft bilden kann, muss sich ein Taxi rufen oder nach Möglichkeit im Homeoffice arbeiten. Anderen bleibt nichts anderes übri,g als sich den Tag kurzfristig freizunehmen.

+++ NRW: Tödliche Tragödie! Junger Mann von Baggerschaufel zerquetscht +++

Doch wenn der öffentliche Personennahverkehr lahmliegt, könnte es auch auf den Straßen in NRW kritisch werden. Der ADAC befürchtet, dass der Mega-Streik in NRW zu chaotischen Zuständen auf den Autobahnen führen könnte. An manchen Stellen könnte es besonders eng werden.

Mega-Streik trifft NRW hart – besonders hier

Der ADAC erwartet am deutschlandweiten Warnstreiktag Staus in ganz NRW, aber vor allem im Ruhrgebiet und rund um Köln. Auf der A40 zwischen Duisburg und Essen befürchtet ADAC-NRW-Sprecher Thomas Müther das pure Chaos. „Die A40 gehört zu den staugeplagtesten Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. Nirgendwo in NRW gibt es mehr Staukilometer je Autobahnkilometer als zwischen Duisburg und Essen“. Auch am Kölner Autobahnring auf der A1, A3 und A4 dürfte es sich extrem stauen.

+++ Freudenberg (NRW): Freundin trauert um getötete Luise (†12) – „Sie hatte ein Herz aus Gold“ +++

Darum appelliert der Automobilclub an Pendler, möglichst im Homeoffice zu arbeiten. Da NRW das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands ist und auch in Sachen Stau stets auf Platz Eins landet, könnte es hier besonders kriseln.

Ferien-Start und Baustellen

Weil am Montag auch noch die Osterferien in Niedersachsen beginnen, könnte es vor allem auf den Fernautobahnen A1, A2, A30 und A31 voll werden. Darum bittet die Niederlassung der Autobahn Westfalen Urlauber, ihren Reisestart lieber auf einen anderen Tag zu legen.

Mehr News:

Zudem gibt es aktuell einige Baustellen auf den beliebten Urlaubsstrecken der A1, A2, A30, A33, A43, A44 und A45. Hier eine Übersicht:

A1:

zwischen Bramsche und Lohne/Dinklage teils nur zwei verengte Fahrstreifen in beide Richtungen

zwischen Münster-Hiltrup und Ascheberg nur zwei verengte Fahrstreifen in beide Richtungen

auch drei verengte Fahrspuren nördlich vom Kreuz Unna in Fahrtrichtung Bremen, Einschränkungen an der Ausfahrten Kreuz Unna, besonders in Richtung Münster auf die A44 in Richtung Kassel

Baustellenführung mit Einschränkungen zwischen der Raststätte Lichtendorf und dem Kreuz Westhofen in Fahrrichtung Köln

Alle Fahrbahnen verengt in Wuppertal an der Linderhauser Straße, auch an der Zufahrt A46 in Richtung Köln

A2:

Verengte Fahrbahn zwischen Bottrop und Oberhausen

A30:

Zwei verengte Fahrstreifen zwischen Hasbergen-Gaste und Osnabrück-Hellern

Nur eine Fahrspur zwischen Salzbergen und Schüttorf-Nord

A33:

Baustelle zwischen Schloss Holte-Stukenbrock und Stukenbrock-Senne sowie zwischen Paderborn-Zentrum und Paderborn-Schloss-Neuhaus

A43:

Baustelle zwischen Recklinghausen und Herne

A44:

Zwei verengte Fahrspuren und Geschwindigkeitsbeschränkungen zwischen der Talbrücke Ottensgrund und dem Kreuz Wünnenberg/Haaren sowie der Ausfahrt Lichtenau

A45: