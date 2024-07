Vollsperrung auf der A1 in NRW! Dieses Wochenende geht HIER nichts mehr

Autofahrer, aufgepasst! Wer am Wochenende auf der A1 in NRW unterwegs ist, muss mit einer üblen Sperrung rechnen. Konkret geht es um die A1 zwischen den wichtigen Autobahnkreuzen Leverkusen und Leverkusen-West. In beiden Fahrtrichtungen ist die Strecke in NRW voll gesperrt.

Die Dauer beläuft sich von Freitagabend (26. Juli), 22 Uhr, bis Montagmorgen (29. Juli), um 5 Uhr. Nicht nur das: Auch in Fahrtrichtung Dortmund geht nichts mehr, ab dem Kreuz Leverkusen-West werden Fahrer, die nach Dortmund wollen, auf die A59 in Fahrtrichtung Düsseldorf abgeleitet.

Es geht von dort bis zum Dreieck Düsseldorf-Süd und ab dem Dreieck Düsseldorf-Süd über die A46 in Fahrtrichtung Wuppertal bis zum Dreieck Wuppertal-Nord. Dort ist eine Überfahrt auf die A1 in Fahrtrichtung Dortmund möglich. Dabei bleibt es aber nicht. Denn auch auf der A1 in Fahrtrichtung Koblenz gibt es Einschränkungen.

Autofahrer werden in Fahrtrichtung Koblenz werden ab dem Kreuz Leverkusen auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. abgeleitet. Dort gibt es bis zum Dreieck Köln-Heumar und ab dann über die A4 in Fahrtrichtung Aachen bis zum Kreuz Köln-West eine Umleitung. Von dort ist eine Überfahrt auf die A1 in Fahrtrichtung Koblenz möglich.

Etliche Einschränkungen für Autofahrer

Es geht noch weiter mit den Einschränkungen auf der A1: Wer auf der A59 unterwegs ist und von Düsseldorf oder aus Leverkusen kommt, muss eine Umleitung ab dem Dreieck Düsseldorf-Süd befahren. Eine Überfahrt im Kreuz Leverkusen-West auf die A1 in Fahrtrichtung Dortmund ist nicht möglich. Viel Geduld also!