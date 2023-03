NRW: Tödliche Tragödie! Junger Mann von Baggerschaufel zerquetscht

Schreckliches Drama auf einem Feld in Pulheim (NRW)!

In der an Köln angrenzenden Stadt kam es am Mittwoch (22. März) zu einem tragischen Todesfall. Ein 26-jähriger Mann wurde bei einem Arbeitsunfall von einer Baggerschaufel zerquetscht.

NRW: 26-Jähriger von Baggerschaufel erschlagen

Der Mann hatte mit einem 32-jährigen Kollegen auf einem Feld in Pulheim-Dansweiler gearbeitet, direkt an der Landesstraße 91. Dabei hatten die beiden auch einen Kleinbagger benutzt. Doch aus bisher ungeklärten Gründen löste sich die Schaufel des Fahrzeuges – just in dem Moment, als der 26-Jährige genau darunter stand.

Das schwere Gerät fiel auf den Mann, wodurch dieser schwerste Verletzungen erlitt. Sofort wurden Notärzte alarmiert, die sogar mit einem Rettungshubschrauber zur Unglücksstelle eilten. Doch auch sie konnten den Tod des Mannes nicht verhindern. Er verstarb noch vor Ort.

Wie konnte sich die Schaufel vom Bagger lösen?

Der Arbeitskollege und die Lebensgefährtin des Mannes wurden von einem Notfallseelsorger betreut – während die Polizei die L91 während der Rettungsarbeiten und der Tatortaufnahme absperrte.

Jetzt wollen die Kriminalbeamten herausfinden, wie es zu dem schrecklichen Unglück kommen konnte.