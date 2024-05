Stau-Wahnsinn in NRW: Schon über 400 Kilometer! HIER ist kein Durchkommen mehr

Das war vorauszusehen: Wie in jedem Jahr wird es an Pfingsten wieder voll auf den Autobahnen in NRW. Besonders schlimm ist es am Freitagnachmittag (17. Mai), da viele nach dem letzten Schulgong gleich in das Wochenende und damit einen Kurzurlaub starten wollen. Da ist der Stau natürlich vorprogrammiert (wie DER WESTEN berichtet).

Und so zeigt sich auch jetzt ein absolutes Stau-Chaos auf den Autobahnen in NRW. Hier erfährst du, wo zurzeit kaum ein Durchkommen möglich ist.

Stau-Wahnsinn in NRW: 400 Kilometer und mehr

Mit Stand 16 Uhr staut es sich in NRW bereits auf über 400 Kilometern, so die WDR-Staukarte. Besonders betroffen sind die A1, A2, A3, A4, und die A40, aber auch die A42 und A43. Aktuell sind nicht nur Kurzurlauber, sondern auch noch Pendler auf den Strecken unterwegs. Besonders voll ist es laut dem ADAC im Ballungsraum Ruhrgebiet und im Großraum Köln.

Hier die längsten Staus im Überblick:

A1 : Köln Richtung Münster zwischen Hagen-West und Unna über zehn Kilometer (30 Minuten plus)

: Köln Richtung Münster zwischen Hagen-West und Unna über zehn Kilometer (30 Minuten plus) A1: Dortmund Richtung Köln zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen fünf Kilometer (20 Minuten plus)

A2 : Dortmund Richtung Oberhausen zwischen Herten und Oberhausen-Königshardt 15 Kilometer (45 Minuten plus)

: Dortmund Richtung Oberhausen zwischen Herten und Oberhausen-Königshardt 15 Kilometer (45 Minuten plus) A3 : Köln Richtung Oberhausen zwischen Mettmann und Kreuz Oberhausen 25 Kilometer (1 Stunde plus) sowie zwischen Königsforst und Kreuz Leverkusen zehn Kilometer (45 Minuten Plus)

: Köln Richtung Oberhausen zwischen Mettmann und Kreuz Oberhausen 25 Kilometer (1 Stunde plus) sowie zwischen Königsforst und Kreuz Leverkusen zehn Kilometer (45 Minuten Plus) A3: Arnheim Richtung Oberhausen zwischen Hünxe und Dinslaken-Süd fünf Kilometer (20 Minuten Plus)

A4 : Köln Richtung Aachen zwischen Kreuz Köln-Süd und Kreuz Köln-West sechs Kilometer (20 Minuten)

: Köln Richtung Aachen zwischen Kreuz Köln-Süd und Kreuz Köln-West sechs Kilometer (20 Minuten) A40 : Dortmund Richtung Duisburg zwischen Kreuz Bochum und Essen-Holsterhausen 20 Kilometer (45 Minuten Plus)

: Dortmund Richtung Duisburg zwischen Kreuz Bochum und Essen-Holsterhausen 20 Kilometer (45 Minuten Plus) A40: Duisburg Richtung Essen zwischen Mülheim-Winkhausen und Dreieck Essen-Ost acht Kilometer (30 Minuten plus)

Weitere Staus in NRW:

A42 : Kamp-Lintfort Richtung Dortmund zwischen Kreuz Duisburg-Nord und Bottrop-Süd zehn Kilometer (30 Minuten plus)

: Kamp-Lintfort Richtung Dortmund zwischen Kreuz Duisburg-Nord und Bottrop-Süd zehn Kilometer (30 Minuten plus) A42: Dortmund Richtung Kampf-Lintfort zwischen Herne-Wanne und Kreuz Essen-Nord zehn Kilometer (30 Minuten plus)

A43 : Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Kreuz Bochum und Kreuz Herne acht Kilometer (30 Minuten plus)

: Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Kreuz Bochum und Kreuz Herne acht Kilometer (30 Minuten plus) A46 : Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Wuppertal-Nord und Wuppertal-Katernberg acht Kilometer (20 Minuten plus)

: Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Wuppertal-Nord und Wuppertal-Katernberg acht Kilometer (20 Minuten plus) A52 : Düsseldorf Richtung Essen zwischen Tiefenbroich und Essen-Kettwig sechs Kilometer (20 Minuten plus)

: Düsseldorf Richtung Essen zwischen Tiefenbroich und Essen-Kettwig sechs Kilometer (20 Minuten plus) A57: Köln Richtung Krefeld zwischen Bovert und Kreuz Moers 15 Kilometer (30 Minuten plus)

Zudem werden nach dem erwartete Höchstpunkt des Reiseverkehrs um 20 Uhr mehrere Sperrungen auf den Autobahnen eingeleitet, so zum Beispiel im Dreieck Heumar am Kölner Ring von der A4 auf die A3. Und auf der A40 wird zwischen Dortmund Bochum der Asphalt erneuert. Beide Baustellen werden erst am Dienstagmorgen (21. Mai) wieder aufgelöst.