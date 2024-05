Unwetter in NRW: Amtliche Warnung ausgeweitet! HIER geht jetzt mächtig die Post ab

Heftige Unwetter-Lage am Freitag (17. Mai) in NRW. Während in einem Teil des Landes sprichwörtlich die Welt untergeht, bleibt es andernorts komplett ruhig.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat jetzt beinahe die höchste Unwetter-Warnstufe für Teile von NRW verhängt. Das Warngebiet wurde über Nacht erweitert.

Unwetter in NRW: Amtliche Warnung erweitert

Starkregen, Gewitter und Sturzfluten. Besonders im Südwesten der Republik treiben in dieser Woche kräftige Unwetter ihr Unwesen (mehr dazu hier >>>). „Über Nacht hat der Deutsche Wetterdienst nochmal die Warnungen deutlich nach oben gesetzt“, erklärt Wetter-Experte Dominik Jung am Freitagmorgen. Während der Norden von NRW komplett verschont bleibt, gilt im Süden des Landes mittlerweile dir dritthöchste Warnstufe.

Mehr Aktuelles aus der Region: Brandanschlag auf Friedhof in Gelsenkirchen ++ Mann angezündet ++ Täter auf der Flucht

Schon am Donnerstag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Vorabwarnung für Kreis Euskirchen, die Städteregion Aachen und den Rhein-Sieg-Kreis ausgegeben. Dort werden bis zur Nacht heftige Regenfälle mit bis zu 70 Litern Niederschlag pro Quadratmeter erwartet. Die DWD-Meteorologen warnen vor Hochwasser. Straßen und Keller drohen zu überfluten. Am Freitag hat der DWD die Warnung auf weitere Kreise ausgeweitet:

Düren

Heinsberg

Bonn

Siegburg

Köln

Bergheim

Heinsberg

Viersen

Mönchengladbach

Grevenbroich

In diesen genannten Städten und Kreisen können bis in die Nacht bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Noch heftiger trifft es das Saarland sowie Teile von Rheinland-Pfalz. Hier herrscht die höchste Warnstufe wegen erwarteten Regensummen bis zu 100 Litern! In Teilen von Baden-Württemberg waren nach Angaben von Dominik Jung („wetter.net„) schon am Donnerstag über 70 Liter heruntergekommen.

NRW ist gewarnt: Sintflutartige Regenfälle haben am Donnerstag für Überschwemmungen in Nürnberg gesorgt. Foto: IMAGO/Bernd März

Wetter-Aussichten am Pfingst-Wochenende

Nach den heftigen Regenfällen am Freitag soll sich die Lage am Pfingstwochenende in NRW wieder merklich beruhigen. Zwar drohen auch am Samstag und Sonntag noch zeitweise Schauer und einzelne Gewitter.

Mehr Themen:

Am Pfingstmontag soll es bei Werten zwischen 20 und 24 Grad dann allerdings überwiegend trocken bleiben in NRW.