Wetter-Peitsche in NRW – jetzt wird’s richtig unangenehm

Nach dem extrem heißen Wochenende gönnt uns das Wetter in NRW eine leichte Verschnaufpause. Nach einem vergleichsweise kühlen Montag (23. Juni) haben wir es am Dienstag mit entspannt-sommerlichen 22 bis 27 Grad in NRW zu tun.

Doch das Wetter dreht schon Mitte der Woche wieder mächtig auf. Schon am Mittwoch rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Rheinland wieder mit über 30 Grad. Die weiteren Vorhersagen deuten darauf hin, dass es sich dabei nicht um Genießer-Wetter handeln dürfte.

Wetter in NRW dreht mächtig auf

Denn die Hitze soll sich am Mittwochabend (25. Juni) in ersten kurzen Gewittern entladen. Zur Nacht hin rechnen die DWD-Meteorologen mit Schauern und teilweise kräftigen Gewittern. Dabei drohen erneut Sturmböen in NRW.

Auch am Donnerstag müssen wir gemäß der DWD-Prognose örtlich noch mit schauerartigen Regenfällen und zum Teil auch Gewittern rechnen. Dabei fallen die Temperaturen zunächst wieder unter die 30-Grad-Marke. Doch die nächste Hitze-Welle lässt nicht lange auf sich warten.

Hitze-Schraube dreht sich weiter

Denn zum Ende der Woche gehen die Werte wieder in die Höhe. Ersten DWD-Prognosen zufolge könnte schon am Sonntag (29. Juni) mancherorts die 30-Grad-Marke fallen. Zu Beginn der Woche sollen die Werte dann förmlich durch die Decke gehen. Nach Angaben von Dominik Jung müssen wir am Montag (30. Juni) mit Temperaturen bis zu 33 Grad rechnen.

„Wenn das, was uns da erwartet, das Warm-Up für diesen Sommer 2025 sein soll, dann möchten wir eigentlich gar nicht so wirklich erleben, was uns da noch alles im Juli und August erwarten könnte“, so Dominik Jung („wetter.net„). Tatsächlich sollen es mit Juli-Beginn noch einmal heißer werden. Im Süden der Republik könnte es dann sogar bis zu 40 Grad heiß werden. Auch in NRW könnten die Werte im Laufe der Woche auf über 35 Grad klettern. Wohl dem, der eine Klimaanlage im Auto hat…