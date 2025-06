Sterkrader Fronleichnamskirmes endet mit großem Knall – „Seid ihr noch ganz dicht?“

Das war’s. Die Sterkrader Fronleichnamskirmes 2025 dürfte wohl als eine der heißesten Events aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Bei strahlendem Sonnenschein und Werten über 30 Grad lockte das Volksfest hunderttausende Menschen nach Oberhausen.

Am Montag (23. Juni) verabschiedeten sich Schausteller und Veranstalter traditionell mit einem Feuerwerk von den Kirmes-Fans in Oberhausen. Im Vorfeld sorgte die Zeremonie jedoch für reichlich Wirbel.

Ärger um Feuerwerk bei Sterkrader Fronleichnamskirmes

„Lasst es krachen“, forderte einer die Pyrotechniker beim Anblick des Feuerwerk-Aufbaus an der Zeche Sterkrade auf. Andere hingegen wollen nicht wahrhaben: „Seid ihr noch ganz dicht? 15 Minuten Geballer mitten in der Nacht? Woanders in der Welt kommen Bomben runter – hört sich das da auch so an? Null Verständnis. Pietätlos“, schimpft einer in der Kommentarspalte auf der Facebook-Seite der Sterkrader Fronleichnamskirmes.

„Woanders werden Raketen geschossen und Menschen sterben und hier wird ein Feuerwerk gezündet“, spielt auch ein anderer auf die Kriege in der Ukraine und die Eskalation im Nahen Osten an. Sein Fazit: „Kann man sich eigentlich sparen das Feuerwerk!“

Doch das sehen längst nicht alles so. „Heißt, wenn irgendwo auf der Welt Krieg ist, was so gut wie immer der Fall ist, darf hier keiner mehr Spaß an einem Feuerwerk haben?“, fragt einer ungläubig.

Feuerwerk spaltet die Gemüter

Doch auch Tierfreunde wettern gegen das Feuerwerk. Einer beschreibt, dass seine Katzen nach einem Großfeuerwerk tagelang verängstigt seien. „Es ist extrem laut und stinkt. Es ist nicht umweltfreundlich und gefährlich dazu“, fügt ein anderer an. Auch wenn das Feuerwerk kontrolliert abgefeuert wird: „Dennoch. Dann lieber eine Lasershow oder sowas“, fordert der Oberhausener.

Ungeachtet der Diskussion lockte das Feuerwerk am Montag tausende Menschen nach Oberhausen. Der Anblick sollte die Menschen sogar bis in die Nachbarstadt verzaubern: „Das Feuerwerk war wieder richtig mega-schön. Sogar von weiten in Duisburg-Neumühl zu sehen.“ Die geteilten Meinungen über das Feuerwerk gibt es nicht nur in Oberhausen. Stattdessen hat die Diskussion zuletzt nach einem Zwischenfall bei „Rhein in Flammen“ in Bonn wieder Fahrt aufgenommen. Mehr dazu hier >>>