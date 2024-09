Köln: Mann hat Sex mitten auf dem Ebertplatz – plötzlich beißt sein Hund zu

Animalische Szenen am Montagabend (9. September) in Köln. Als die Beamten in der Videoleitstelle der Kölner Polizei gegen 19.10 Uhr das Treiben auf dem Ebertplatz beobachteten, mussten sie wohl zweimal hinsehen.

Denn mitten auf dem belebten Platz in der Kölner Innenstadt soll ein Pärchen offenbar von seinen Gefühlen überwältigt worden sein. Sex in der Öffentlichkeit und das am helllichten Tag? Die Polizei Köln schickte sofort eine Streife heraus, um dem Geschlechtsakt ein Ende zu setzen.

Köln: Sex am Ebertplatz – Polizei geht dazwischen

Als die Beamten am Ebertplatz eintrafen, nahm der männliche Part des Geschlechtsakts die Beine in die Hand. Doch offenbar hatte der Mann seine Körner schon vorher verschossen. Die Polizisten konnten ihn einfangen und mit Handschellen fesseln. Als sich die Einsatzkräfte auf den Mann fokussierten, merkten sie nicht, wer sich ihnen da bedrohlich nähern sollte.

Plötzlich geschah es. Ein nicht angeleinte Rottweiler, der offenbar zu dem Festgenommenen gehörte, sprang einen Polizisten an und biss zu! Sein mutmaßlicher Besitzer versuchte die Gunst der Stunde zu nutzen, um sich loszureißen, sollte dabei aber scheitern.

Polizist verletzt – Hund im Tierheim

Der Vorfall sollte für alle Beteiligten Konsequenzen haben. Während der Mann noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden soll, kam der Rottweiler nach seinem Beamten-Biss ins Tierheim. Der Beamte kam mit leichten Verletzungen am Bein davon.

Bleibt nur die Frage, was das Pärchen geritten hat, am Ebertplatz Sex zu haben. Schließlich wird der neben einigen anderen Bereichen („Dom/Hauptbahnhof einschließlich Breslauer Platz“, „Ringe“, „Neumarkt“, „Kalk“ und „Wiener Platz“) schon seit Jahren durch stationäre Videokameras polizeilich überwacht. Die Maßnahme soll zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten dienen. In diesem Fall sollten die Videoaufnahmen durchaus verwertbar sein.