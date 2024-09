Wetter in NRW: Längst vergessene Gefahr im Anflug – jetzt wird es richtig ungemütlich!

Und plötzlich es da, das Herbst-Wetter in NRW. Nachdem am Samstag (7. September) noch in einigen Landesteilen die 30-Grad-Marke geknackt wurde, sind die Temperaturen innerhalb weniger Tage mächtig abgesackt. Am Donnerstag (12. September) schafft es das Thermometer mancherorts nur noch mit Mühe in zweistellige Gefilde.

Das herbstliche Wetter hat dabei nicht nur den ein oder anderen Schauer oder auch Gewitter im Gepäck. Jetzt droht auch eine Gefahr, die wir in den vergangenen Sommermonaten beinahe verdrängt haben.

Wetter in NRW: Regen-Wahnsinn auch bei uns?

Die Prognosen für den Osten und Süden der Republik verheißen nichts Gutes. Bis zu Beginn der nächsten Woche drohen dort den bisherigen Prognosen von Wetter-Experten unwetterartige Regenfälle. Dominik Jung warnt vor einer „brisanten“ Wetterlage, die sich langsam ausbreiten könne. Denn die heftigen Regenfälle können nicht nur lokal für Überflutungen sorgen. Durch Flüsse, wie Elbe und Oder, können die Wassermassen auch Orte überschwemmen, die von den Dauerregenfällen nicht direkt betroffen sind.

Auch in NRW soll es den Prognosen des CFS-Modells zufolge im September ordentlich schütten. Von den heftigen Regenfällen in der zweiten September-Woche dürfte der Westen allerdings verschont werden, prognostiziert Dominik Jung („wetter.net„). Allerdings herrscht hier ebenfalls Grund zur Vorsicht, wegen einer anderen Gefahr, die vor allem im Herbst und Winter lauert.

Wettervorhersage für NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 13 bis 16 Grad, nachts 8 bis 4 Grad

Donnerstag: 10 bis 15 Grad, nachts 7 bis 2 Grad

Freitag: 14 bis 16 Grad, nachts 7 bis 3 Grad

Wetter-Gefahr in NRW

So müssen wir uns nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in NRW in den nächsten Tagen in manchen Landesteilen wieder auf Nebel einstellen. Autofahrer sollten vor allem in den Nächten sowie im Morgengrauen Mitte der Woche bei schlechter Sicht besonders vorsichtig fahren.

