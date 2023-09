Köln: Mann auf offener Straße hingerichtet – SEK-Einsatz!

Es sind Szenen wie in einem brutalen Action-Film gewesen. Ein Pärchen flanierte an einem Samstagnachmittag im Mai durch Köln-Mülheim. Plötzlich tauchte eine Gruppe von Männern auf und eröffnete das Feuer. Der Mann (35) wurde auf offener Straße hingerichtet! Eine Kugel traf den Mann in den Rücken, eine zweite landete im Kopf. Für den 35-Jährigen sollte jede Hilfe zu spät kommen (mehr hier).

Auch auf seine weibliche Begleitung (28) wurde geschossen. Eine Kugel traf sie im Hals- und Kieferbereich. Nach einer Notoperation schwebte sie nicht mehr in Lebensgefahr. Die Männer machten sich aus dem Staub – konnten aber in der Folge identifiziert werden. Nun gibt es Neuigkeiten.

Köln: Rocker nach Hinrichtung geflüchtet

Es geschah in Sekundenbruchteilen. Mehrere Männer griffen das Pärchen am 27. Mai gegen 15.30 Uhr unvermittelt im Bereich Böckingpark/Böckingstraße an. Schnell war klar, dass die Spur ins Rocker-Milieu führen sollte. Wie die Polizei Köln bestätigte, handelte es sich bei dem Opfer um ein ehemaliges Mitglied eines mittlerweile aufgelösten Hells-Angels-Charters. Auch die mutmaßlichen Schützen (26 und 30 Jahre) sollten zum gleichen Rocker-Club gehören.

Mehr Aktuelles: Schock-Szenen in Kölner Schwimmbad! Acht Männer sollen 13-Jährige missbraucht haben

Schon wenige Tage nach der Hinrichtung durchsuchte die Polizei die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen. Doch von den Männern fehlte jede Spur. Die Polizei ging davon aus, dass sich die Ex-Rocker ins Ausland abgesetzt haben könnten. Monate nach der Tat konnten die Ermittler einen weiteren Tatverdächtigen (27) identifizieren. Er soll zwar nicht den Abzug gedrückt, aber zum Mord angestiftet haben.

SEK-Einsatz in Köln

Am Freitag (22. September) schnappte die Falle der Polizei Köln schließlich zu. Eine Spezialeinheit umzingelte den 27-Jährigen auf offener Straße im Stadtteil Stammheim. Der Beschuldigte ließ sich widerstandslos festnehmen. Auch er gehört zum aufgelösten Hells-Angels-Charter.

Die anderen beiden Männer werden weiterhin mittels eines internationalen Haftbefehls gesucht.