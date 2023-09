Köln: Schock-Szenen in Schwimmbad! Acht Männer sollen 13-Jährige missbraucht haben

Widerliche Szenen in einem Schwimmbad in Köln! Mehrere Männer sollen sich dort am Sonntag (17. September) an einem 13-jährigen Mädchen vergangen haben, nachdem sie dieses in einem Becken umringt hatten.

Dem Opfer gelang es, sich zu aus der Situation zu befreien und Hilfe beim Bademeister zu suchen. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen bereits ermitteln.

Köln: Schockierender Vorfall in Schwimmbad!

Ein 13-jähriges Mädchen musste am Sonntag im Agrippabad furchtbare Taten über sich ergehen lassen. Laut der Polizei Köln haben acht junge Männer die Teenagerin in dem Schwimmbad bedrängt und im Außenbecken der Einrichtung sexuell missbraucht.

Die Tatverdächtigen, die zwischen 16 und 26 Jahren alt sein sollen, sollen die 13-Jährige demnach am Sonntagabend in dem Becken zuerst umringt und dann hoch geworfen haben. Beim Untertauchen soll ein 16-Jähriger aus der Männergruppe dem Mädchen in die Bikinihose gegriffen haben.

Dem jungen Mädchen gelang es schließlich, sich selbst aus der traumatisierenden Lage zu befreien und den Bademeister zu informieren, der wiederum sofort den Notruf wählte und die Polizei einschaltete.

Köln: Polizei sucht weitere Zeugen

Die Polizei rückte mit sieben Streifenwagen zum Agrippabad an und stellte die acht Tatverdächtigen am Ausgang des Schwimmbades. Außerdem konnten die Beamten einen Zeugen ermitteln, der den Vorfall beobachtet hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Köln sind drei der Tatverdächtigen 16 Jahre alt, drei sind 21 Jahre alt und jeweils ein Mann ist 22 Jahre und 26 Jahre alt. Der Tatverdächtige, der dem Mädchen in die Bikinihose gegriffen haben soll, ist 16 Jahre alt und ein in Köln lebender Iraker. Die weiteren Tatverdächtigen sind in Köln, im Rhein-Sieg-Kreis, im Rhein-Erft-Kreis, im Rheinisch-Bergischen-Kreis und in Bonn gemeldet. Vier von ihnen haben laut Polizei Köln die syrische Staatsangehörigkeit, drei der Männer haben die türkische.

Mehr aktuelle Themen aus ganz NRW:

Im Zuge der weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Köln Zeugen, die die Tat beobachtet haben – diese sollen sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Email unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden.