Köln: Schießerei auf offener Straße – Ex-Rocker (35) nach Kopfschuss tot!

Heftiger Vorfall in Köln! Ein Mann (35) starb am Samstagnachmittag (27. Mai) bei einer Schießerei auf offener Straße. Offenbar an einem Schuss in den Kopf, wie sich nun nach der Obduktion herausgestellt hat.

Seine Begleitung, eine Frau von 28 Jahren, wurde bei der Schießerei in Köln schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand zwischenzeitlich Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Köln: Mehrere Personen an Schießerei beteiligt

Mehrere Personen waren im Stadtteil Mülheim an der Auseinandersetzung beteiligt. Der Schusswechsel fand auf offener Straße statt. Gegen 15.30 Uhr sollen laut Zeugenaussagen mehrere noch flüchtige Männer an dem mutmaßlich unvermittelten Angriff auf das Pärchen im Bereich Böckingpark/Böckingstraße beteiligt gewesen sein.

Derzeit ermittelt die Polizei noch hinsichtlich der unklaren Hintergründe und unbekannten Tatmotive. Eine Kölner Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Nun gibt es weitere Neuigkeiten.

Mann (35) stirbt nach Schuss in Kopf

Wie eine rechtmedizinische Untersuchung ergab, wurde das Opfer nahe der Schläfe von einer Kugel getroffen. Die zweite traf ihn im Rücken, allerdings reichte die erste aus, um ihn zu töten. Seine Begleiterin erlitt eine Schusswunde im Hals- und Kieferbereich. Nach einer Notoperation ist sie nun wieder außer Lebensgefahr.

Mittlerweile konnten die Ermittler bestätigen, dass der Tote ein ehemaliges Mitglied ders Rockerclubs Hell Angels war. Sie hört nun weitere Zeugen an und befragt Anwohner des Tatorts. Bezüglich der rechtsmedizinischen Untersuchung der Spuren vor Ort gibt es noch keine neuen Details, die Arbeiten dauern an.