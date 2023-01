NRW: Trotz Polizei-Präsenz! Wieder feiern rechtsradikale „Graue Wölfe“ – diesmal in Köln

Seit Wochen sorgen sie in NRW für Unruhe, gerade im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl in der Türkei (wahrscheinlich im Mai) feiern sich die türkisch-rechtsradikalen „Grauen Wölfe“ selbst, drohen Andersdenkenden: Erst versammelten sie sich am 27. Dezember 2022 in Dortmund, kurz darauf drohte ein Erdogan-Lakai aus der Türkei in einer „Grauen Wölfe“-Moschee in Neuss mit der „Verfolgung und Vernichtung von Terroristen“. Und jetzt keifen Vertreter der rechtsradikalen Organisation in Köln!

Dabei werden die „Grauen Wölfe“ sogar vom Verfassungsschutz beobachtet, der in ihnen eine mögliche Gefahr für die Stabilität der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland sieht. Besonders dreist: Die „Grauen Wölfe“ feiern trotz Polizei-Präsenz, bejubeln sich und ihre minderheitenfeindliche Äußerungen!

Köln: Schon wieder feiern sich türkisch-rechtsradikale „Graue Wölfe“

Am Sonntag (22. Januar) halten die „Grauen Wölfe“ eine Veranstaltung in der „Güney Event Center“-Halle in Köln-Rodenkirchen. Gezeigt wird auch der gefürchtete „Wolfsgruß“, das Begrüßungs- und Erkennungszeichen der Rechtsextremen. Laut Verfassungsschutz sind die „Grauen Wölfe“ mit rund 11.000 Anhängern die stärkste rechtsextremistische Bewegung Deutschlands. Viele Mord- und Gewalttaten in der Türkei, aber auch in Europa und Deutschland werden ihnen zugerechnet.

Die Bewegung gilt als antisemitisch, rassistisch und insbesondere gegen Kurden, Aleviten und Armeniern als gewalttätig. Selbst in Deutschland werden diese Bevölkerungsgruppen als „Feinde des Türkentums“ angegriffen. Nicht ohne Grund ist die Bewegung in Frankreich und Österreich verboten, auch der Bundestag hat 2020 einen Prüfantrag für ein Verbot der „Grauen Wölfe“ verabschiedet. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat den „Grauen Wölfen“ sogar eine eigene Publikation mit dem Titel „Türkischer Rechtsextremismus – Die Ülkücü-Bewegung“ gewidmet.

Die vom Verfassungsschutz beobachteten „Grauen Wölfe“ am 22. Januar 2023 in Köln-Rodenkirchen. Foto: Privat

Polizei Köln war „während der Veranstaltung im Umfeld“ präsent

Jetzt also die Veranstaltung in Köln, die offiziell als „Kulturfest“ tituliert wurde und wo Musiker aufgetreten sind, die in der Szene für ihre „Verherrlichung des Türkentums“ berüchtigt sind. Als DER WESTEN die Stadt Köln mit Fotos der Veranstaltung konfrontiert, verweist eine Sprecherin auf die Polizei Köln. Eine Genehmigung der Veranstaltung auf privatem Gelände müsse überdies nicht von der Stadt eingeholt werden.

Im Klartext: Freibrief für die „Wölfe“, solange sie einen Hallenbetreiber finden, der privat vermietet. Immerhin hatte die Polizei Köln ein Auge auf die Erdogan-Komplizen (die rechtsradikale MHP koaliert in der Türkei mit Erdogans AKP). Polizeihauptkommissar Christoph Gilles zu DER WESTEN: „Die Veranstaltung war uns im Vorfeld bekannt geworden.“ Und weiter: „Die Polizei Köln war während der Veranstaltung im Umfeld präsent.“

Für Türkei-Experte und Politikwissenschaftler Burak Copur (45) geht das nicht weit genug. Er sagte schon nach dem „Graue Wölfe“-Treffen in Dortmund gegenüber DER WESTEN: „Viele Kommunen wie beispielsweise München haben eine Handreichung entwickelt, wie man mit solchen öffentlichen oder privaten Vermietungen an Rechtsextremisten umgehen sollte. Der damalige OB Christian Ude hat gezielt einzelne Gewerbetreibende angeschrieben und sie über entsprechende rechtsextremistische Gruppen informiert. Der Betreiber sagte daraufhin die Veranstaltung ab.“