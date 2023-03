Köln: Mann nach Attacke am Bahnhof in Lebensgefahr – wer erkennt diese Männer wieder?

Eine brutale Attacke in Köln hat fast ein Todesopfer gefordert…

Am Sonntagabend (26. März) gegen 23.48 Uhr wurde ein 33-jähriger Mann am Bahnhofsvorplatz in Köln-Deutz von einer vierköpfigen Männergruppe attackiert. Mit unerbittlicher Härte.

Köln: Brutale Attacke auf Bahnhofsplatz

Es hagelten Schläge und Tritte auf den 33-Jährigen ein, vor allem gegen seinen Kopf. Schließlich verlor der Mann das Bewusstsein – doch auch danach ließen die Tatverdächtigen nicht von ihm ab. Weiter traten sie gezielt auch auf den Kopf des Geschädigten ein. Als sie schließlich in unbekannte Richtung flüchteten, ließen sie ihr Opfer mit lebensgefährlichen Verletzungen am Bahnhofsvorplatz liegen.

Vier Tage später, am Donnerstag (30. März), veröffentlichte die Polizei Köln Beschreibungen aller vier Tatverdächtigen – in der Hoffnung, die brutale Schlägertruppe zu identifizieren.

Wer kennt die Tatverdächtigen?

So beschreiben die Ermittler die vier Tatverdächtigen:

Tatverdächtiger 1: männlich, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, dunkle Haare, schlanke Statur, Vollbart, hellgrauer Kapuzenpullover, helle Cargohose, weiße Sportschuhe, schwarze Jacke mit Symbolen auf der Brust

Tatverdächtiger 2: männlich, zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß, dunkle Haare, schlanke Statur, Bart, olivgrüner Jogginganzug mit schwarzen Applikationen auf der Brust, graue Nike Sportschuhe

Tatverdächtiger 3: männlich, zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß, dunkle Haare, schlanke Statur, schwarze Cargohose, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Sportschuhe

Tatverdächtiger 4: männlich, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, dunkle Haare, eher kleine und stämmige Statur, Bart, hellblaue Cargohose, weiße Sportschuhe, schwarz-olivgrüne Jacke mit Kapuze

Kennst du diese Männer? Foto: Polizei

Dazu veröffentlichten die Beamten drei Fotos der Verdächtigen, die wohl von einer der Sicherheitskameras auf dem Bahnhofsgelände aufgezeichnet wurden.

Hinweise zu der Identität der Männer nehmen die Ermittler der Mordkommission unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail entgegen.