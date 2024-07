Hagen (NRW): Bittere Szenen im Park! Mann bietet Jugendlichen Hilfe an – er sollte es bereuen

Was sich in der Nacht zu Samstag (13.07.) in einem Park in Hagen (NRW) abgespielt hat, erinnert fast schon an einen Actionfilm im Kino. Ein Mann fuhr mit seinem Fahrrad nichts ahnend durch einen Park und erblickte eine Gruppe junger Männer, die offenbar Hilfe benötigten.

Als der Fahrradfahrer ihnen diese anbot, ging alles ganz schnell.

Hagen (NRW): Üble Szenen im Park!

Laut Polizei Hagen machte sich der 45-jährige Mann um 1.50 Uhr auf den Weg durch den Volmepark in Hagen (NRW). Dort sah er drei junge Männer, die allem Anschein nach etwas suchten. Dass der Fahrradfahrer anhielt und ihnen beim Suchen seine Hilfe anbot, sollte er bitter bereuen.

Denn wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, gingen die jungen Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren plötzlich auf den Mann los. Sie sollen ihn gegen den Kopf und Körper getreten haben. Anschließend flüchtete das Trio. Der Fahrradfahrer leistete schließlich selbst schon Polizeiarbeit und nahm die Verfolgung eines der Männer (19) auf. Mit Erfolg!

So konnte die Polizei den 19-Jährigen beim Eintreffen fassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die anderen beiden Tatverdächtigen sind noch auf der Flucht.

Laut Opfer werden sie wie folgt beschrieben:

Erster flüchtige Tatverdächtige:

18 – 21 Jahre alt, ca. 175 cm groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, lockige, schwarze, mittellange Haare. Schlanke Statur, Brillenträger der zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und Bluejeans trug.

Zweiter flüchtiger Tatverdächtige:

Ca. 18 -21 Jahre, eben-falls auf ca. 175 cm Körpergröße und von südeuropäischer Erscheinung. Er hatte schwarze, kurze Haare und trug zur Tatzeit ein helles T-Shirt und eine rote Jogginghose.

Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet haben, sollen sich umgehend bei der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331-9862066 melden.